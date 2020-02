Sin acuerdo por "la ley", el Senado no sesionará

Al final los esfuerzos para que el Gobierno provincial y la oposición legislativa logren un consenso en torno al proyecto de ley de Necesidad Pública enviado por el gobernador, Omar Perotti, al Senado no dio resultados y por tanto la esperada sesión que estaba prevista para hoy en Santa Fe se postergó. "No hay sesión. Vamos a seguir analizando el tema. Pero estamos muy lejos. De hecho hoy por hoy no hay ley. El socialismo no tiene voluntad de acordar, prioriza la situación de los municipios por encima de la Provincia. Mantiene su posición de no aportarle nada al Gobierno provincial", lamentó anoche un legislador peronista al reconocer que el diálogo se encuentra "estancado". De todos modos, no se resigna al sostener: "Haremos una contrapropuesta para que no se caigan las negociaciones. Hay que seguir batallando en busca del consenso".Algunos senadores aprovecharon para señalar que la sesión del Senado fue levantada por la visita del Presidente, Alberto Fernández a Rosario para asistir al acto por el 208º aniversario de la creación de la Bandera Nacional.Al oficialismo no le alcanza con alcanzar acuerdos en el Senado, donde tiene mayoría, sino que debe cosechar adhesiones en la Cámara de Diputados, un dominio del Frente Progresista que reúne 28 de los 50 votos.Desde el Poder Ejecutivo insisten una y otra vez que la ley de necesidad pública contempla herramientas clave para enfrentar la crisis. Y advierten que sin esa herramienta tiene seria dificultades para poner en marcha el Gobierno. Así, mientras pasan los días sin resultados en la Legislatura, el Gobierno de Perotti tiene escasa presencia en el territorio y si la tiene es como intermediario de planes nacionales, como la entrega de la Tarjeta Alimentar. O bien lleva adelante las negociaciones paritarias con gremios docentes y de la administración central porque no tiene otra alternativa. Después no hay mucho más que contar.La estrategia es sumar voces en reclamo de la ley de necesidad pública. Como la del secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, quien ayer consideró que el proyecto de Necesidad Pública debe ser convertido en ley por la Legislatura santafesina como única alternativa para poner en marcha del Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio santafesino.“Para la implementación de este programa es fundamental la aprobación de la ley de Necesidad Pública, porque en el presupuesto aprobado por la Legislatura no se contemplan partidas a estos efectos, de manera que, resulta imprescindible esta ley para su puesta en marcha”, subrayó el funcionario. Y destacó que “esto no corresponde a la tradicional franquicia, sino que estamos hablando de inclusión y educación que va a ser afrontado por el Estado provincial. Para eso necesitamos contar con las partidas suficientes”.LA VISTA DEFERNANDEZEl presidente Alberto Fernández participará esta tarde desde las 18:00 en Rosario de un acto en conmemoración del 208° aniversario de la creación de la Bandera. Así lo confirmaron fuentes cercanas al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien recibirá al jefe de Estado para encabezar que se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera.Fernández visitará por primera vez a la ciudad en carácter de jefe de Estado, luego de la reciente ola de asesinatos vinculados al narcotráfico en ese distrito. Según indicaron las mismas fuentes, durante el acto se dejará inaugurada una escultura en homenaje al General Manuel Belgrano, coincidiendo la fecha con la primera vez que se izó la bandera, aquel 27 de febrero de 1812.