Castellano solicitó a la Nación recursos para reactivar la obra pública en Rafaela

El secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill, recibió al intendente Luis Castellano y a la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero a fin de tratar asuntos relacionados a proyectos de infraestructura planificados para Rafaela.Al respecto, abordaron el tema del financiamiento de las mismas y la forma de encontrar respuestas eficaces y rápidas para ejecutarlas.Gill puso a disposición de los funcionarios locales, las líneas de crédito existentes en su cartera para municipios como Rafaela, destinadas a potenciar las inversiones en obras públicas.Del encuentro resultó que en el transcurso de los próximos meses se firmará un convenio marco consistente en un programa destinado a infraestructuras de menor envergadura. Luego del mismo se habilitarían diversas líneas de créditos para organismos dependientes de ese ministerio.A su vez, se pondrá en marcha otro programa destinado para obras de mayor magnitud con financiamiento internacional. Asimismo, conversaron acerca de las necesidades de infraestructura existentes en nuestra ciudad, priorizando las obras viales, de saneamiento y de energía, considerando también la posibilidad concreta para su resolución en un tiempo breve.“La reunión fue muy positiva porque tuvimos la posibilidad de juntarnos con funcionarios del gobierno nacional y poder contarles cuáles son nuestras necesidades en lo que respecta a infraestructura, para que comprendan los requerimientos de Rafaela y la urgencia de reactivar la obra pública”; comentó Chivallero finalizado el encuentro. Y agregó: “No se trata únicamente de contar con los fondos y la financiación con el objetivo de llevar adelante las obras para el desarrollo de Rafaela. Se trata también de seguir trabajando para una mejor calidad de vida de todos los rafaelinos, incluyendo además la posibilidad de generación de empleo concreto”.EN SANTA FECON CAPITANIEste miércoles, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se llevó a cabo una jornada de trabajo con el ministro Danilo Capitani y su equipo. Participaron el intendente Luis Castellano, el senador Alcides Calvo y la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe, junto a demás intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos.Se profundizó sobre los diferentes programas sociales que el gobierno de la provincia de Santa Fe lleva a cabo y que serán implementados en cada municipio y comuna.“Fue muy productivo el encuentro porque además de solicitar un acompañamiento sostenido en las políticas destinadas a la niñez y adolescencia que estamos llevando adelante en Rafaela, terminamos de pulir el funcionamiento de todo lo que va a ser la llegada de la Tarjeta Alimentar a la ciudad”; indicó Castellano.Al respecto, detalló que se trabajó sobre dos líneas directrices fundamentales. “Por un lado, todo lo que tiene que ver con el Plan Argentina contra el Hambre, la tarjeta Alimentar y la organización de este proceso, que no solo tiene que ver con el reparto de las tarjetas, sino también con la generación de movimiento económico dentro de lo que es la ciudad de Rafaela”.“Serán alrededor de 15 millones de pesos mensuales. Desde el municipio se trabajará con los comercios barriales en donde hay mayor cantidad de tarjetas destinadas a las mamás que cobren la Asignación Universal por Hijo, con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive; embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad”; enumeró.“Por otro lado –continuó Castellano-, abordamos los temas vinculados a los programas de niñez y adolescencia, que permiten que los chicos y chicas puedan sentirse acompañados, que estén en la escuela y no en la calle, que aquellos que abandonaron sus estudios, puedan reiniciarlos, y que nosotros podamos acompañarlos en la posibilidad de un proyecto de vida que tenga que ver con la educación y el empleo”; finalizó.Asimismo, se intercambiaron programas que tienen que ver con la posibilidad de educación, capacitación y empleo de los jóvenes.SOBRE LA TARJETAALIMENTARSe trata de una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.El tercer viernes de cada mes, el Gobierno nacional recargará la tarjeta. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acreditará al mes siguiente.Cabe recordar que la tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.En Rafaela se entregarán a 2930 personas los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo en el predio de la Sociedad Rural, Salón de Industria.