Juntos por el Cambio cuestiona a Sain y pide respuestas

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que cuestionan al ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, luego de “sus nuevas declaraciones totalmente fuera de lugar”, y en ese sentido, piden explicaciones el gobernador Omar Perotti para conocer si el Ejecutivo provincial “cuenta o no con un plan integral de seguridad”.“Los santafesinos no podemos seguir tolerando el cinismo del ministro de Seguridad mientras en la provincia la ola de crímenes continúa escalando. Para el ministro Sain, pareciera que esto es motivo de burlas y declaraciones bufonescas, por lo tanto, realmente nos preocupa su idoneidad para el cargo”, enuncia el comunicado firmado por Gabriel Chumpitaz, Ximena Sola, Alejandro Boscarol, Julián Galdeano y Cesira Arcando.Sain participó anoche en un programa televisivo de Buenos Aires, donde afirmó que se fue a descansar a esa ciudad porque “si me quedo en Santa Fe, me cagan a tiros” (SIC). A estas declaraciones del ministro se le suman otras frases polémicas que se ha emitido en las últimas semanas. Entre ellas, sostuvo que los homicidios “son bastante estacionales en esta época” y que “los rosarinos creen que viven en un cantón suizo”. Además, cambió su foto de perfil en Twitter por una donde aparecía simulando ser el Capitán América.“Si esta va a ser la actitud de un ministro de Seguridad ante tamaña responsabilidad, como es luchar contra las mafias y el delito en Santa Fe, pedimos que el gobernador Omar Perotti brinde las explicaciones y disculpas correspondientes a todos los santafesinos; porque mientras en la provincia las balaceras se siguen llevando vidas, hay un responsable provincial que no debiera permitir este comportamiento vergonzoso ni mucho menos enmudecer”, sostienen los diputados.Ante esta situación, los representantes parlamentarios de Juntos por el Cambio instaron al máximo jefe de la Provincia a presentar su plan integral de seguridad. “Se tomaron libre todo enero mientras en Santa Fe y Rosario contábamos balas y muertos nuevos a diario. Ya estamos casi en marzo y lo único que vemos es un ministro que se ríe de los santafesinos, mientras el crimen y las mafias siguen ganando terreno”, manifestaron. “El gobernador prometió orden y paz; debería demostrar que no fue un simple eslogan de campaña”, finalizaron.