Pyrostegia venustabignonia venusta o de inviernoAutóctona del sur de Brasil y noreste argentina. Invasora, trepa por medio de zarcillos foliares y tallos volubles. Su follaje es persistente si las heladas lo permiten. Las flores son tubulosas, anaranjadas y angostas. Se dan en densas inflorescencias terminales, en invierno y hasta principio de la primavera. El fruto es una cápsula angosta algo curvada, con semillas aladas.Prefiere suelos sueltos, ricos en materia orgánica y en hierro, algo ácidos. Necesita sol directo o media sombra y es sensible a heladas prolongadas. Se la puede utilizar en paredes y muros, arcos, rejas y alambrados es densa e invasora.Campeéis radicanstrompeta o jazmín de VirginiaOriginaria de América Boreal es un arbusto trepador e invasor. El follaje es caduco, tiene hojas compuestas que adquieren una coloración amarilla en otoño. Las flores son anaranjadas, se dan en inflorescencia terminales vistosas, desde fines de la primavera hasta principio del otoño. Esta trepadora rústica prefiere suelos sueltos y drenados, media sombra o sol directo, resiste heladas. Se la puede utilizar en glorietas y pérgolas, arcos, paredones, alambrados y rejas.Thunbergia grandiflorabignonia azulEn realidad no es una especie perteneciente a esta familia. Originaria de la India, trepa por la volubilidad de sus tallos. Su follaje es persistente pero ante las heladas se marchita y queda casi negro, lo que le da un muy mal aspecto en lugares desprotegidos. Las flores son vistosas de color azul o azul liliáceo, con la garganta amarilla clara. Suelen darse en inflorescencia terminales desde mediado de la primavera hasta principio de otoño.Prefiere suelos ricos en materia orgánica, sueltos, nunca anegados. Tolera sol directo y media sombra, y es sensible a las heladas. Se la utiliza en rejas y alambrados protegidos, pérgolas, glorietas y paredones.Podranea ricasolianabignonia rosada.Originaria de Sudáfrica. Es un arbusto apoyarte de ramas jóvenes tiernas y quebradizas, follaje generalmente persistente. Las flores son vistosas, de color rosado alilado. Se dan en inflorescencia terminales, densas, desde el verano hasta el otoño. Este arbusto apoyante es rústico pero prefiere suelos sueltos, húmedos, drenados, nunca anegados, con sol directo o semisombra. Es sensible a heladas prolongadas. Se lo puede utilizar en glorietas, pérgolas, paredones, muros y rejas. Es denso y dominante.Pandorea jasminoideshojitas púrpura.Originaria de Australia templada. Es un planta apoyante, algo trepadora con sus tallos volubles.El follaje es persistente. Las flores se dan solas o en inflorescencias terminales, blancas con garganta roja o púrpura. Florece en primavera avanzada y verano. Prefiere suelos sueltos, ricos en materia orgánica y bien drenada y media sombra. Se la puede usar en alambrados y treillages.Macfadyena unguis-catiuña de gato o bignonia amarilla.Originaria de América subtropical y noroeste argentina.Invasora trepa por medio de zarcillos foliares, trífidos y ganchudos. Tiene follaje persistente. Tiene flores amarilla solitarias o terminales que florecen desde primavera hasta el otoño. Prefiere suelos sueltos, húmedos y drenados, media sombra o sol directo. Se la puede utilizar en alambrados y rejas.Espero les haya gustado el comentario de hoy y a ver cuál les gusta más…..