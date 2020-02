Constantes hurtos preocupan a una cooperativa local

- En reciente informe de prensa se puso de relieve que en los últimos tres años se ha disparado el hurto de transformadores y cables desnudos de aluminio en el área de prestación de servicio de energía eléctrica de la Cooperativa de Tacural, registrando un promedio de dos hurtos mensuales.El presidente de la Cooperativa, Vet. Elbio Ballari, manifestó que no solamente esto provoca un daño económico importantísimo a la entidad Cooperativa, que ya alcanza la suma de dólares 150.000, sino que pone en riesgo la prestación eficiente del servicio a los asociados y usuarios, ocasionando graves daños en la producción y a usuarios en general.Cabe destacar que se han formulado las denuncias penales respectivas, y se han mantenido diferentes reuniones con funcionarios tanto judiciales como policiales sin haber obtenido hasta el momento resultado favorable. Por el contrario, no solo que ha recrudecido en las zonas habituales (zona rural de Sunchales, Ataliva, Lehmann, Tacural, Tacurales, Dpto. Castellanos) sino que en estos dos últimos meses se sufrieron idénticos delitos en las zonas rurales de Palacios, Colonia Bossi y Colonia Dos Rosas y La Legua. correspondiente al Dpto. San Cristóbal.La conclusión es que tenemos la sensación de una vulnerabilidad extrema de nuestros derechos como ciudadanos, en particular, por la poca participación que se percibe a nivel de nuestras autoridades que deben investigar estos delitos y de revertir la actual situación en el menor tiempo posible, tomando las medidas pertinentes en forma urgente para combatir el accionar delictivo.