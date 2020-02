Delbonis y Olivo a cuartos en Chile

Jornada de miércoles perfecta para el tenis argentino en Santiago: triunfos de Federico Delbonis y Renzo Olivo para instalarse en cuartos de final a nivel ATP por primera vez en el año, en el marco del torneo chileno que cierra la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 604.010 dólares.El hombre de Azul fue superior al italiano Salvatore Caruso y lo venció por 7-6 (1) y 6-3. Delbonis, ubicado en el puesto 85° del ranking mundial de la ATP, se había presentado en Chile con una victoria sobre el eslovaco Martin Klizan (158°) y ratificó confianza ante otro europeo (100°). Ahora jugará el viernes en cuartos de final ante el chileno Alejandro Tabilo (166°) o el noruego Casper Ruud (38°), campeón en el Argentina Open hace 10 días.Su compatriota Renzo Olivo dio el golpe al levantar dos match points y vencer al uruguayo Pablo Cuevas (40°) 5-7, 7-6 (5) y 7-6 (8). El rosarino (297°) llegaba de la clasificación para instalarse en el cuadro principal de un ATP luego de dos años. El rosarino jugará el viernes en cuartos de final ante el boliviano Hugo Dellien (94°) o el chileno Tomás Barrios (300°).SE RETIRA SHARAPOVAMaria Sharapova se retira del tenis profesional a los 32 años. Una mujer que marcó una etapa en el tenis femenino está cansada no del juego pero sí de luchar contra su cuerpo y las continuas lesiones. Ex número 1 del mundo ganó cinco Grand Slams (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014) de un total de 36 títulos y 645 victorias. Fue medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2016 había sido suspendida 15 meses por doping (Meldonium). Hoy está 373 del ranking WTA y había perdido en primera ronda de los últimos tres Grand Slams en los que participó.En Instagram eligió estas palabras: "El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Adiós".