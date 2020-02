La penúltima fecha con enfrentamientos claves

Se viene un viernes con dos partidos en Rafaela con muchos atractivos en el marco de la penúltima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol.En el gimnasio Lucio Casarín, Atlético intentará seguir invicto en 2020 (en todo el torneo ha perdido dos juegos) para dar un paso clave en cuanto a quedarse con el primer puesto de la Zona D. Enfrente estará el otro puntero, El Tala de Rosario, uno de los equipos que lo venció en la primera rueda. El juego se iniciará mañana a las 21:30.En el mismo horario, Ben Hur tendrá la chance en el Coliseo del Sur de ir por la clasificación a los play offs. Para ello tendrá que ganarle a Rivadavia Juniors de Santa Fe, y esperar que Sportsmen Unidos de Rosario -uno de los punteros de la Zona A- le gane a Centenario de Venado Tuerto.En este caso, no obstante, hay que tener en cuenta que Rivadavia tiene, aunque pocas, algunas chances de clasificar si gana los dos partidos. En la última fecha visita a Centenario, justamente el otro involucrado, recordando que en la jornada final la BH jugará en Rosario ante Sportsmen.TODOS A LA MISMA HORALa Liga Provincial Copa Santa Fe entró en la etapa de definiciones. Con muchos clasificados, varios en camino a concretarlo y algunos en plena lucha, es importante recordar que las últimas dos fechas de la fase clasificatoria se jugarán con todos sus partidos en día viernes a las 21.30. En cada zona se jugó todos contra todos y clasificarán a playoffs los 4 mejores de cada grupo. Una vez que se definan los puestos en cada una de las zonas, los 16 elencos clasificados se reordenarán en una general en la que los que terminen primeros de cada grupo serán 1, 2, 3 y 4; los segundos del 5 al 8, los terceros del 9 al 12 y los cuartos del 13 al 16. Sólo para la comparación entre zonas se excluirán los resultados con el octavo de la zona de 8 equipos.Jugarán 1 vs. 16, 2 vs. 15, 3 vs. 14, 4 vs. 13, 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 y 8 vs. 9. La ventaja de localía la tiene el elenco mejor ubicado en la general. En playoffs los cruces se reordenarán siempre según la tabla general priorizando al mejor ubicado frente al peor ubicado.Los juegos de este viernes a las 21.30: Sportsmen vs. Centenario, Racing vs. Independiente, Ben Hur vs. Rivadavia y Cacu vs. Unión de Totoras (zona A); San Lorenzo vs. Almagro, Brown vs. Unión de San Guillermo y Náutico vs. Trebolense (Zona B); Firmat vs. Provincial, Atlético Tostado vs. Central San Javier y Atlético Sastre vs. Alma Juniors (zona C); Atenas vs. Peñarol, Gimnasia vs. Timbúes, Atlético Rafaela vs. El Tala (zona D).