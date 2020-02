Ben Hur y San Jorge el domingo a las 19:30

Ben Hur recibirá a Atlético San Jorge el domingo a las 19:30, de acuerdo a lo confirmado por la dirigencia benhurense. El partido, a jugarse en el estadio Néstor Zenklusen, corresponderá a la penúltima fecha de la primera fase de la Zona 3 en la Región Litoral Sur del Regional Amateur.Recordemos que ambos equipos ya están clasificados a la segunda ronda. El Lobo tratará de tomarse revancha de la caída en la primera rueda por 2 a 1. Paradójicamente, el Consejo Federal volvió a designar como en ese partido a Maximiliano Moya, de Santa Fe, como árbitro. Los asistentes serán Gabriel Damiani y Diego Masiello.El técnico Carlos Trullet empezará a delinear este jueves lo que puede ser el probable once titular, seguramente con algunos cambios para no arriesgar a algunos jugadores que estén con molestias.EN SUNCHALESPor la Zona 1, Libertad de Sunchales y Brown de San Vicente jugarán el domingo a las 17:30. El arbitraje estará a cargo de Franco Ceballos, con Gonzalo Hidalgo y Leandro Aragno como asistentes, todos de la Liga Rafaelina de Fútbol.Los Tigres para conservar aspiraciones de clasificar deberán ganar por más de tres goles, ya que en la primera rueda se impuso Brown por 3 a 0. De lo contrario quedará clasificado el equipo de San Vicente, que será rival de 9 de Julio en la última fecha donde podría definirse el primer puesto del grupo, que más allá de lo numérico no tiene relevancia para el armado de los grupos de la segunda fase.FEDERAL AEl Consejo Federal designó ayer a Francisco Acosta (Santiago del Estero) para dirigir el partido que disputarán el domingo, a las 17, Crucero del Norte de Misiones y Unión de Sunchales en Guarupá. Jorge Sayago y José Maguna, de la misma Liga Santiagueña,serán los asistentes.El Bicho Verde viene de dos triunfos consecutivos y tratará de prolongar su buen momento en tierras misioneras.