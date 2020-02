Se terminó la primera ventana FIB del año con la actividad de los seleccionados americanos y hubo acción en los grupos B y C. Tanto Brasil como Panamá ganaron para ponerse en lo más alto de su zona de manera invicta, mientras que todo se emparejó en el C con los triunfos de República Dominicana y Cuba que dejaron a todos con una victoria y una derrota.En el primer turno, Panamá se vengó de lo sucedido el viernes y derrotó como visitante a Paraguay por 75 a 66. En el segundo encuentro del grupo B, Brasil volvió a derrotar a Uruguay, esta vez fue como visitante por 83 a 76 y con la necesidad de un tiempo suplementario tras haber igualado en 68.En la otra zona, la C, Cuba derrotó como visitante a Islas Vírgenes por 91 a 64. En el último partido, que fue a tiempo extra, República Dominicana venció como local a Canadá por 88 a 84.