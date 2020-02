En 2019, los precios de los autos nuevos subieron 81%

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los precios de los autos cero kilómetro aumentaron más del 80% durante el año pasado, según el índice que elabora la Asociación Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (ACARA). El fuerte incremento obedeció a la relación directa que tienen los costos de la unidades con la variación del tipo de cambio ya que más del 70% de los vehículos que se comercializa son importados y los producidos a nivel local tiene la mayoría de sus piezas que llegan del exterior.Según el estudio, el año pasado el precio de los autos se ubicó casi un 30 por ciento por encima del alza de los precios minoristas que llegó al 53,8%.No obstante, en la comercialización de autos, los precios de listas bajan más del 20 % por las bonificaciones que aplican las empresas para recuperarse de la crisis. Se estima que en febrero las ventas rondarán las 25.000 unidades y el sector empresario proyecta que sería un 20% inferior si no existieran los descuentos.El aumento de precios impacta muy fuerte en los planes de ahorro que representan más de una cuarta parte de las operaciones de la comercialización de autos.En este tipo de ventas no rigen las rebajas, lo que provocó que las cuotas subieran más de 200% en dos años y originó una ola de presentaciones judiciales, mientras el Gobierno y las terminales se encuentran negociando una solución.La la proyección que estima ACARA para febrero es de una caída en torno al 27%, por lo que la cifra de ventas del primer bimestre del año alcanzará a las 70.000 unidades, 30% menos que en el mismo período del año pasado, sin embargo, eso no detiene la suba de precios.Los patentamientos de enero fueron 44.717, que representó un crecimiento de 107% frente a los números de diciembre, pero 25,2% de caída frente al primer mes del año pasado.EXPORTACIONESEl ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, encabezó ayer una reunión con directivos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y del gremio de SMATA para "promover la exportación automotriz" a "nuevos mercados".Así lo confirmaron a NA fuentes de la Cancillería, que precisaron que "se evalúa promover acuerdos bilaterales" para "promover la exportación automotriz en nuevos mercados sobre todo de Sudamérica y Centroamérica".En el encuentro, que se desarrolló entre las 15.00 y las 17.00 en el Palacio San Martín, se estipuló que "la Cancillería sirva de nexo y asista a los sectores privados para que puedan avanzar en estos nuevos mercados".Las mismas fuentes afirmaron a Noticias Argentinas que "se promueven revisiones impositivas en caso de que se abran los nuevos mercados".En ese sentido, anticiparon que los nuevos mercados podrían ser "Perú, Colombia, Ecuador y Centro América", aunque aclararon que "aún no están determinados". Además, detallaron que "hay varios en carpeta ya que, sobre todo en Centroamérica, hay interés en la producción argentina de pick UPS".Por otra parte, afirmaron que los empresarios del sector pidieron "revisión de las tasas de interés" y "destacaron la gobernanza del tipo de cambio". En ese marco, indicaron que "la industria automotriz está trabajando a un tercio de su capacidad", y revelaron que "los sindicalistas pidieron ampliar el contenido nacional, al menos en un 50%".Participaron del encuentro el presidente de ADEFA, Gabriel López; el secretario General de Smata, Ricardo Pignanelli; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme; el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias; y la subsecretaria del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales, María del Carmen Squeff, entre otros.También estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y los embajadores argentinos Daniel Scioli (Brasil), Domingo Peppo (Paraguay), Carlos Tomada (México), Alberto Iribarne (Uruguay) y Rafael Bielsa (Chile), entre otros. .