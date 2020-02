Fútbol y pruebas en la "Crema"

Con Walter Otta no se puede dar nada por sentado. Al técnico de la ‘Crema’ le gusta mantener el misterio hasta último momento. Lo que prueba en la semana no siempre es garantía para el fin de semana, mucho más si tiene unos cuantos días para trabajar. Y eso es lo que pasó en el entrenamiento de ayer. El DT dispuso de un ensayo futbolístico ante la cuarta de AFA y lo utilizó para darle rodaje a unos cuantos, y así ir viéndolos de cara al compromiso del próximo lunes ante el ‘Cervecero’.Como mínimo el 11 para visitar a Quilmes tendrá dos variantes. Los regresos de Nereo Fernández y Lucas Blondel. El arquero se muestra recuperado de su desgarro y viene a la par de sus compañeros, mientras que el defensor ya cumplió con la fecha de suspensión. El que no podrá estar es Renso Pérez, expulsado el pasado viernes ante Defensores de Belgrano.En primer término el equipo formó con Nereo; Tellechea, Niz, Brundo y Liporace; Blondel, Britos, Pérez y Mendieta; Copetti y Stracqualursi. Luego o hizo con: Pezzini; Paredes, Racca, Rodríguez y Martino; Esquivel, Romero, Marconato y Quinteros; Acosta y Bonansea.Aún restan varios días de entrenamiento y el entrenador continuará trabajando y definiendo la idea que tiene en mente para el compromiso del próximo lunes.