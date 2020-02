Docentes: ofrecimiento para el primer semestre

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibirán hoy a los dirigentes sindicales de los cinco gremios docentes con representación nacional para poner sobre la mesa una oferta salarial para el primer semestre del año con la idea de que las clases comiencen en fecha.El objetivo del encuentro es cerrar un acuerdo para incrementar el piso salarial de los docentes, cuyo salario mínimo pasaría de $20.250 a $23.000, lo que refleja un incremento del 13,5%.Asimismo, el Poder Ejecutivo planea entregar cuatro sumas fijas no remunerativas -en los meses de marzo, abril, mayo y junio- de entre $1.000 y $1.500 cada una.En tanto, se postergaría el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que se traduce en un monto de alrededor de $1.210 que cobran todos los docentes y no se actualiza desde 2016.Quienes representarán a los docentes serán los titulares de CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, que serán los encargados de cerrar el acuerdo que luego deberá replicarse en todas las provincias del país.De concretarse el mismo, las clases comenzarían el próximo lunes, aunque se prevén algunos paros en territorios donde los docentes están protestando por el retraso en el pago de sueldos por parte de la administración provincial.Desde las centrales docentes descartaron la posibilidad de realizar un paro en el comienzo de clases, en tanto que manifestaron que le pedirán al Gobierno que avance en la reunión del Consejo del Salario, la mesa tripartita -Gobierno, empresarios y sindicatos- que, entre otras cosas, fijará el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que hoy es de $16.875.Por regla general, el salario docente debe estar 20% por encima del SMVM, por lo que esta reunión del Consejo es de especial importancia para los gremios.De aquel descarte que le aplicó la gestión de Cambiemos en 2018 por decreto, la Paritaria Nacional Docente regresó con su histórico y principal desafío: achicar la diferencia salarial entre las provincias."Los salarios le van a ganar a la inflación", apostó Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, quien aseguró que para el arco gremial la mejora 2020 llegará en rango de suma fija y remunerativa.Empero, el reto fijado por la Casa Rosada no parece sencillo, ya que la desigualdad de sueldo de bolsillo entre las jurisdicciones asciende al 246% en los casos extremos.En el horizonte también está la barrera de la pobreza, un límite que los gremios esperan superar para bien de los maestros y profesores de todo el país.Los cinco sindicatos nacionales volverán hoy al Palacio Sarmiento para ¿el último? capítulo de la negociación salarial federal.