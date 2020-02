Trullet: "quiero que seamos un equipo más homogéneo"

Ben Hur cumplió su primer objetivo, al clasificarse el sábado a la segunda fase del Regional Amateur. El equipo dirigido por Carlos Trullet ha ido mejorando paulatinamente en sus performances en cuanto al rendimiento, más allá de la derrota en el medio ante San Jorge, y en el encuentro disputado en la capital provincial ante Ateneo Inmaculada le agregó contundencia.En la víspera dialogamos con el técnico benhurense para conocer sus impresiones tras haber dado el primer paso en este certamen y donde la BH tiene la premisa de ir por el ascenso.El DT coincidió en que su equipo ha ido de menor a mayor hasta el momento, pero dejando en claro que falta aún para lo que pretende. "Si, todavía no estamos conformes. Pero puede ser que esta clasificación y sacarnos el primer peso, nos posibilite mejorar el rendimiento colectivo en cuanto a las individualidades, y fundamentalmente en la posesión de pelota, que es donde estamos fallando. Vienen unos días de tranquilidad y vamos a aprovechar e insistir en ese aspecto, por lo menos desde el concepto y buscar ser un equipo más homogéneo".Además, el técnico valoró que los delanteros hayan empezado a convertir. Antes de este partido sólo lo había hecho Ochoa, y en esta tercera presentación se anotaron Bustos, Nuñez y hasta Quiroz jugando como enganche. "Si, necesitamos que recupere el nivel Izaguirre para que estén los cuatro parejitos peleando, porque se necesita durante un partido tener opciones", explicó el entrenador.Desde el punto de vista táctico, Trullet mencionó que si bien pueden presentarse modificaciones de un partido a otro, los sistemas están bien aceitados. Puntualizó que "los otros días jugamos con línea de tres pero lo teníamos entrenado también, pasar a dos líneas de cuatro. Está comprendido bien, incluso con equipos que te juegan 4-2-3-1 también un volante central metido entre los centrales, asi que tácticamente estamos bien aprendidos".El domingo ante Atlético San Jorge será un duelo de equipos clasificados, pero donde no estará en juego demasiado porque no tiene incidencia para la continuidad del torneo salir primero o segundo en la Zona. En este aspecto, consultado sobre si lo tendría en cuenta para la conformación del once titular, respondió que "si, tengo que evaluar el trabajo de esta semana. No arriesgar con nadie que pueda estar sentido, sí acelerar un poco lo de Martin Zbrun para ver como va respondiendo. Y la idea es también darle lugar a alguno para ver si puede recuperar un mejor nivel. A partir del jueves vamos a ir viendo qué equipo vamos a poner, pero con la clara intención de ganar el partido".Antes del inicio del Regional Amateur, Trullet confió en la inclusión del juvenil Ramiro Contrera como lateral izquierdo, luego de la lesión de Martín Zbrun y tras la salida sorpresiva de Nicolás Del Grecco. Sobre la prestación del lateral izquierdo, Trullet expuso que "está cumpliendo, teniendo en cuenta que está improvisado, que comete algunos errores por la falta de oficio en la posición, pero eso te lo dan los partidos y el tiempo. Tiene todas las condiciones para ser una alternativa importante en esa posición".DIRIGIRA EN LA LIGAA partir del 8 de marzo, si se soluciona el problema de las Ligas con la provincia por los adicionales policiales, comenzará la competencia 2020 de la Liga Rafaelina. Trullet confirmó que tiene previsto volver a dirigir también en el torneo local. "En principio si, asi que bueno, vamos a aprovechar que quedamos libres ese fin de semana en el Regional para poner un equipo lo mas competitivo posible, nosotros siempre le hemos dado mucha importancia a la Liga".