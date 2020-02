Paritaria docente: habría definiciones hoy o mañana

Los docentes santafesinos ven con preocupación el comienzo del ciclo lectivo. O al menos, dejan ver expuesta la duda que les proporcionó dos reuniones con la provincia sin obtener números concretos. Y, a menos de cuatro días del inicio de las clases, todavía esperan.La información dice que aguardarán hasta mañana, día en el que se llevará a cabo una asamblea gremial en la que definirán cuáles serán las acciones a seguir. De este modo, quedó confirmado que aún no se sabe si el 2 de marzo comenzarán las clases.Para los docentes no es extraño este escenario donde a pocos días de que se deban abrir las escuelas todavía el gobierno provincial no envió propuesta alguna. De hecho, el año pasado, con un gobierno de diferente signo político, atravesaron la misma situación.El panorama hoy preocupa más porque ya saben que no se aplicará la cláusula gatillo, un mecanismo que permitía la actualización salarial acorde con la inflación.Según los trascendidos, podría ser entre miércoles o jueves según declaraciones de la ministra Adriana Cantero, la convocatoria. Cantero dijo que “no sabemos si miércoles o jueves a primera hora, estamos en tratativas para ver cuándo se llama a la próxima reunión, y seguramente ya habrá una propuesta, estamos trabajando mucho para que eso pueda ser posible”, precisó la titular de la cartera educativa de la provincia.Respecto a la vinculación entre la paritaria nacional y la santafesina (ver página 3), Cantero sostuvo que "no está atada pero es complementaria, el miércoles está llamando la Nación a todas las representaciones sindicales que es la que dan marco a las paritarias provinciales", mencionó la funcionaria.Por otro lado, expresó que "vamos a estar atentos a lo que ahí sucede, tratando de que entre el aporte y la Nación hace en este tiempo tan complejo de tanta restricción fiscal, podamos hacer la mejor propuesta salarial a nuestros docentes", concluyó la ministra.Recordemos que la titular del gremio a nivel provincial, Sonia Alesso, manifestó que el comienzo del ciclo lectivo estará sujeto a la propuesta que presente el gobierno y a la evaluación que luego realicen los docentes de toda la provincia.En tanto, el gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia expuso que aguardan "con total incertidumbre" la convocatoria del gobierno santafesino a la tercera reunión paritaria, que tendría lugar entre mañana y pasado, luego del feriado de carnaval. "El Ejecutivo todavía no deslizó ninguna cifra de aumento salarial, y el 2 de marzo está a la vuelta de la esquina", remarcó el secretario gremial de Amsafe provincial, Roque Jaimes.