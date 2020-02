Fumigaciones contra el dengue

SUARDI. - Personal Municipal se encuentra realizando la fumigación (Con productos inocuos e inofensivos en animales y personas) en diferentes sectores de nuestra ciudad, con dicho trabajo, se busca controlar al mosquito Aedes Aegypti (Transmisor del Dengue).







PREVENCIÓN DEL DENGUE y CHIKUNGUÑA



El Dengue y la Chikunguña son enfermedades virales que se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que se cría en recipientes que contengan agua clara, dentro o fuera de los domicilios.

Que la vivienda sea saludable es responsabilidad de cada uno. Para que

nuestra casa no se transforme en un criadero de estos mosquitos hay que poner en práctica pequeñas acciones:



· Tapar tanques y depósitos de agua.



· Mantener patios limpios y desmalezados.



· Tirar latas, botellas y neumáticos en desuso.



· Colocar boca abajo baldes.



· Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros, cepillando bien sus bordes.



· Eliminar el agua de platos y portamacetas.



· Utilizar repelente y ropa de manga larga en espacios al aire libre.



· En los floreros reemplazar el agua por arena húmeda.



Ante la aparición de síntomas como:



· Fiebre



· Dolores articulares, musculares y/o detrás de los ojos



· Náuseas o vómitos



· Manchas en la piel



· Sangrado de encías



Ø No automedicarse



Ø Concurrir de inmediato al médico



Ø Recordemos que la aplicación de insecticidas solamente reduce el número de mosquitos adultos, no elimina al 100% de este vector, por lo tanto lo más efectivo es eliminar los criaderos.

Para consultas y/o retirar briquetas larvicidas, para realizar tratamiento en aljibes o tanques que contengan agua, dirigirse a la Comuna en horario de atención al público.



Seamos solidarios y responsables al momento de prevenir el dengue.





SEMINARIOS 2020

“Guitarra y Ukelele”a cargo de Francisco Chicco. El seminario propone ofrecer un espacio donde los alumnos encuentren la música cómo forma de expresión y herramienta de superación. El manejo de la cultura musical expande horizontes y confirma el carácter siempre nuevo de la pedagogía que se orienta al crecimiento de la persona en su integridad.Tanto la guitarra como el ukelele son instrumentos que, debido a su grado de dificultad, ayudarán a: tener una gran coordinación, mejorar la memoria, estimular la creatividad, y aumentar la autoestima, entre otros aspectos positivos. Días y horarios: Lunes y Jueves (17:00 a 19:00 hs.). Lugar: SUM del Ferrocarril. Coordina: Área de Cultura y Educación



MUESTRA FOTOGRÁFICA "¿QUÉ ES PARA TI SER MUJER?"



Las Áreas de Cultura y Educación, de Acción Social y de la Mujer, pertenecientes a la Municipalidad de Suardi, invita a todas las mujeres de la comunidad a participar de la Muestra Fotográfica “¿Qué es para ti ser mujer?”.La propuesta consiste en pensar "¿Qué es para ti ser mujer?" y plasmarlo en una fotografía. Paso siguiente, deberán enviar esa foto a la casilla de correo: [email protected], con fecha límite hasta el día viernes 28/2. Las fotografías se exhibirán durante el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en Casa de Mareilí



"CINE A LA REPOSERA”



El Área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Suardi continúa diagramando actividades para vivir el verano 2020 en la ciudad. En ésta ocasión la Propuesta es “Cine a la Reposera”.La misma consta de 3 miércoles continuos del mes de febrero, en los cuales se proyectarán películas aptas para todo público, con el objetivo de disfrutar una cálida noche con amigos y en familia.El pasado miércoles 12 se emitió la película “La Vida Secreta de tus Mascotas 2”, en la Plaza de la Mujer "Norma Babbini de Marcó". El martes 19 fue el turno de "Toy Story 4", película ganadora como "mejor largometraje de animación", en la Edición 2020 de los reconocidos "Premios Oscar".A continuación, dejamos el detalle de como sigue la programación de “Cine a la Reposera”:El pasado 19 se proyectó “Toy Story 4” – 20:00 hs – SUM del Ferrocarril- hoy miércoles 26: “El Rey León” – 20:00 hs – “Paseo de la Fuente” Plaza San Martín