Pensar al turismo con otros paradigmas

Luego de la reunión realizada la semana pasada en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, con representantes de diferentes áreas y entidades que conforman la comisión de turismo, y en donde estuvo el flamante secretario de turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, desde la Cámara de propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela (CAPHREBAR), manifestaron la necesidad de cambiar la mirada sobre el turismo y fundamentalmente sobre cómo pensar esta actividad desde ciudades alejadas de la típica geografía turística.“Desde diciembre que estamos trabajando con el secretario Alejandro Grandinetti, expresando que como comisión de turismo y como cámara de propietarios de hoteles la idea es colaborar en todo lo que se pueda, con la firme decisión de fomentar el turismo tierra adentro, con lo que para nosotros tiene mucha importancia, que es el turismo en la región. Realmente es algo que es para destacar porque tenemos un turismo rural, religioso, un turismo de cultura y es aquí donde justamente estamos trabajando no sólo desde Rafaela sino junto a Sunchales y a otras localidades”, señaló Jorge Binaghi, de CAPHREBAR.Binaghi insistió con esta idea de poder participar apoyando todo lo que esté hoy al alcance de la Cámara de propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela y la región conjuntamente con la secretaría de turismo de la provincia y destacó la importancia de contar con el respaldo del gobierno provincial desde este área, “trabajando codo a codo con nosotros”.En ese sentido el hotelero rafaelino recordó que “este trabajo empezó hace muchos años con quien fue uno de los pilares en pensar el turismo de otro modo, que fue Gustavo Reggiani quien se desempeñó como secretario de turismo en el gobierno de Hermes Binner, valorando siempre lo que pasa en el interior del interior como decimos nosotros, donde no tenemos ríos y montañas pero tenemos un patrimonio cultural realmente impresionante y eso es lo que queremos destacar; trabajar en en el turismo religioso, pensando por ejemplo que muy cerca de acá, en Moisés Ville, existe la primera comunidad judía de Sudamérica, y tienen un museo, una cultura que hay que mostrarla”.También Binaghi habló de la ruralidad y del turismo rural, con el trabajo que viene desarrollando INTA, del cooperativismo y la mirada regional que hay que explorar.En tanto, quien también formó parte del encuentro del viernes pasado, fue Nicolás Torterola quien representa a la comisión de turismo de Sunchales, señalando que “siempre colaborando e interactuando entre lo público y lo privado, teniendo por suerte a Sunchales que es muy fuerte y es conocida por el cooperativismo y también tratando de derribar la barrera y los mitos de que no hace falta tener un río o una montaña para hacer turismo y potenciar a este sector con una mirada un poco más regional, fomentando distintos eventos y a partir de las distintas actividades que tenemos en la zona”.