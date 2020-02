Matrimonio en La Plata

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Un matrimonio de la ciudad de La Plata permanece en cuarentena tras haber regresado de un crucero por Asia, a pesar de que no tienen síntomas de coronavirus.Se trata del médico Eduardo Ferraresi, quien se encuentra en cuarentena junto a su esposa Diana, que es psiquiatra, y que habían embarcado el pasado 15 de enero en el crucero Westerdam en Hong Kong.Al llegar a Manila, el gobierno de Filipinas les informó que no permitiría el ingreso del barco por eventuales casos de coronavirus."Estoy encerrado en mi casa, no puedo recibir gente ni salir a la calle, pero no tengo tengo de estar afectado", dijo Ferraresi.Como el crucero no pudo llegar a Manila, según contó el médico, "nos dirigimos entonces hasta Tailandia, pero al llegar al puerto de Bangkok una lancha torpedera se nos puso al lado y le ordenó al capitán volver a aguas internacionales".