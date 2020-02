Libertad fichó 2 extranjeros

A principios de febrero, Libertad de Sunchales, en su afán por realizar algunos cambios en su plantel para conseguir mejores resultados, resolvió los cortes del extranjero Mallik Yarbrough y Francisco González, dos jugadores con buenas condiciones pero que no estaban rindiendo de la mejor manera.Tras varios días sin novedades, finalmente en estos días feriados se dio a conocer la noticia de que llegarán los dos sustitutos. Primero los aurinegros anunciaron al base Leandro Taboada, jugador uruguayo de 33 años (nació el 21 de julio de 1986). En la actual temporada jugó en Búcaros de Bucaramanga de Colombia y hace diez días había sido confirmado como nueva incorporación en Larre Borges, del ascenso de su país, junto con Nicolás Catalá, de reciente y breve paso por Ferro.Ya por la tarde de la víspera, los Tigres confirmaron al estadounidense Marvin Dominique, nacido el 22 de diciembre de 1991. Es oriundo Miramar, Florida. Se formó en la Universidad de Saint Pieters. También tiene nacionalidad haitiana, selección a la que defendió en el torneo clasificatorio de Centroamérica rumbo a la Americup, cumpliendo con 15.8 puntos y 4.5 rebotes en la temporada 2019.Dominique se sumó en septiembre del año pasado a Malvín, pero fue desafectado dos meses después por una lesión en el tobillo, promediando 7.4 puntos y 6.4 rebotes en 24.1 minutos de juego por noche. Aún no está confirmado su arribo a Sunchales pero se espera que pueda estar presente para enfrentar a Regatas el 4 de marzo en el Hogar de los Tigres. Con esta incorporación y la del uruguayo Leandro Taboada, el plantel dirigido por el entrenador Sebastián Saborido completó las dos fichas pendientes.VUELVE LA LIGALuego de la ventana internacional y la participación de la selección nacional, este miércoles vuelve la acción de la Liga Nacional con estos partidos: Instituto vs. Atenas (21 horas); Comunicaciones vs. Boca (21); Argentino vs. Platense (21.30) y Quimsa vs. Obras (22).