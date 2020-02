Fernando Alonso vuelve a Indianápolis

Fernando Alonso participará de la 104ª edición de las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Arrow McLaren SP, donde buscará la victoria en su tercer intento y alzarse con la Triple Corona con la última prueba que le falta al bicampeón del mundo de la Fórmula 1, ganador en el GP de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans.El asturiano tendrá el número 66 en su monoplaza, el mismo que utilizó en la última edición cuando no pudo clasificarse. El mismo será patrocinado por Ruoff Mortgage e impulsado por un motor Chevrolet. Vale recordar que Alonso había estado en negociaciones con Andretti Autosport, con quienes tuvo su primera incursión en la carrera en 2017, sin embargo, no se llegó a un acuerdo por un rechazo de Honda."Soy un corredor y la Indy 500 es la carrera más grande del mundo. Me encantan los aficionados increíbles que lo hacen tan especial para todos los pilotos y me dan ganas de volver", explicó quien será compañero del mexicano Patricio O'Ward y del estadounidense Oliver Askew. "Tengo el máximo respeto por esta carrera y todos los que compiten en ella y todo lo que quiero hacer es competir contra ellos y dar lo mejor de mí, como siempre", añadió.