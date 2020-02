Los problemas de Ferrari

En la última jornada de las tres que se desarrollaron en el trazado de Barcelona, la semana pasada, en el inicio de los test de pretemporada de la Fórmula 1, Sebastian Vettel debió parar durante la mañana por un inconveniente en el motor de su Ferrari SF1000. "Causas desconocidas", se limitó a informar la Scuderia en el circuito, y confirmó que evaluarían lo sucedido en la sede de Maranello.Este martes, la escuadra italiana comunicó que el inconveniente que sufrió el coche del alemán fue "un problema no estructural con el sistema de lubricación. No es una causa de preocupación y el trabajo para solucionarlo ya está en marcha". Se estima que la fuga de aceite no es grave y que, dicha falla, no complicará el desarrollo de la segunda semana de prácticas, que comenzará este miércoles, con Charles Leclerc al mando de la Ferrari.El monegasco volverá a subirse este jueves por la mañana, mientras que Vettel lo hará por la tarde y el viernes, en el último día de ensayos antes del comienzo del Mundial, el 15 de marzo en Australia.