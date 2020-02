Nuevo amistoso con triunfo para el seleccionado juvenil

Tercer partido amistoso de Santa Fe rumbo al Campeonato Argentino Juvenil M-18 y tercera victoria para la escuadra dirigida por Luciano Bordón, que tiene al rafaelino Diego Acosta entre los integrantes del staff técnico, cerrando de este modo una fase muy positiva de preparación. El preseleccionado, que cuenta con 12 jugadores del CRAR en este proceso, ya le había ganado a Salta y Entre Ríos, mientras que el sábado hizo lo propio ante Rosario por 36 a 21 en la cancha de Alma Juniors de Esperanza.

El partido se desarrolló bajo el formato de tres tiempos de 25 minutos cada uno. En el primer tiempo, el cual contó con el arbitraje del rafaelino Darío Botta, Santa Fe y Rosario empataron 7 a 7. El try para los rosarinos lo convirtió Joaquín Seoane y fue convertido por Juan Baronio. Para los santafesinos hubo un try de Pedro Rubiolo, jugador del Círculo Rafaelino, convertido por Mauricio Mansilla.

En ese período, la USR alistó a Mateo Nuñez, Santiago Olivera y Bautista Sakr; Lorenzo Colidio y José Cáceres; Joaquín Torres, Pedro Rubiolo y Marcos Ribot; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Mauricio Mansilla, Agustín Giménez, Juan Fleitas, José Francone y Juan González.

En el segundo tiempo, la victoria correspondió a Santa Fe por 12 a 7, con el referato del santafesino Leonardo Del Río. Para los anfitriones hubo tries de Lisandro Fonti, y Santino Corti más una conversión de José Francone. Para el Ñandú hubo un ensayo que lo concretó Alan Girolami convertido por Baronio.

Santa Fe formó con a Juan López, Pedro Ambort y Franco Salva; Axel Rista y Lisandro Fonti; Juan Cruz Karlen, José Cáceres y Facundo Ovelar; Justo González Viescas y José Francone; Santino Corti, Valentino Martínez, Santiago Gorla, Luca Pecce y Joaquín Machado.

En el tercer y último período, el cual fue controlado por el rosarino Federico Longobardi, la Unión Santafesina de Rugby le ganó a Rosario por 17 a 7. Para los locales hubo tries de Pedro Rubiolo, Juan Cruz Strada y Tiziano Hang (también jugador de CRAR) uno convertido por Mauricio Mansilla. En tanto, para los visitantes hubo tries de Bautista Berinstain Imhoff convertido por Juan Ignacio Moreno.

Los conducidos por Luciano Bordón formaron con: Lautaro Rivas, Franco Salva y Felipe Moretti; Lorenzo Colidio y Axel Rista; Lisandro Fonti, Joaquín Torres y Pedro Rubiolo; Strada y Ávalos; Ignacio Torres, Juan Fleitas, Santiago Gorla, Jerónimo Rivero y Mauricio Mansilla.