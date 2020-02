"Hay muchos con bronca", señaló el actual senador Alfredo De Angeli

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Uno de los dirigentes rurales más combativos en la crisis que vivió el campo en el año 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy ocupa una banca en el Senado.Se trata de Alfredo De Angeli, electo en la provincia de Entre Ríos y que en la actualidad representa al PRO, señaló en declaraciones radiales: "Ojalá que los productores agropecuarios no tengan que salir a cortar rutas", para agregar que "hay mucho malestar con las políticas económicas del gobierno nacional"."Ojalá no tengamos que llegar a cortar las rutas. El gobierno tiene que recibir a la Mesa de Enlace", puntualizó el legislador entrerriano, en una entrevista con Radio Rivadavia.De Angeli aclaró que "si hay movilización en todas las provincias lo van a decidir los productores" y sostuvo que entre ellos "hay muchos con bronca"."Nadie quiere ir al paro, queremos que el gobierno nos atienda", agregó, en referencia a lo que podría ocurrir la próxima semana."Con más impuestos, el problema argentino no se resuelve. Los productores agropecuarios ya no resisten más y esto es lo que hoy tiene que entender el gobierno nacional", completó el senador por el PRO.