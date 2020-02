Día, hora y árbitro

El próximo compromiso de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional tiene todo confirmado. Será el próximo lunes 2 de marzo, a las 20:00 hs, visitando a Quilmes, por la fecha 19 de la zona B, en el torneo de la Primera Nacional. En la tarde de ayer se dieron a conocer los árbitros y el designado para dicho encuentro fue Diego Ceballos.Los asistentes serán Walter Ferreira y Pascual Fernández, como cuarto árbitro irá Gerardo Méndez Cedro.A continuación, todas las designaciones:19:05hs Belgrano vs Dep. Morón (Sebastián Zunino), 21:00hs Alvarado vs Temperley (Andrés Gariano).17:00hs Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia (Julio Barraza), 17:00hs Brown Puerto Madryn vs Platense (Pablo Giménez), 19:00hs Estudiantes Buenos Aires vs Barracas Central (Carlos Córdoba), 19:00hs San Martín (SJ) vs Agropecuario (Yael Falcon Pérez), 19:05 hs Mitre vs Ferro Carril Oeste (Pablo Dóvalo), 21:10hs Estudiantes Río Cuarto vs Atlanta (Jorge Baliño).17:05 hs Def. de Belgrano vs All Boys (Nazareno Arasa), 19:00hs Tigre vs Gimnasia (J) (Rodrigo Rivero).17:00hs Brown Adrogué vs Santamarina (Lucas Comesaña).17:30hs Gimnasia de Mendoza vs Villa Dálmine (Bruno Bocca).17:00hs Dep. Riestra vs San Martín (T) (Leandro Rey Hilfer), 20:00 hs Quilmes vs Atlético de Rafaela (Diego Ceballos), 21:10 hs Sarmiento de Junín vs Almagro (Lucas Novelli).19:10 hs Chacarita vs Instituto (Luis Lobo Medina).