Diego explotó contra la dirigencia de Boca

BUENOS AIRES, 26 (NA) -- El astro Diego Armando Maradona, actual técnico de Gimnasia de La Plata e ídolo de Boca, criticó ayer duramente a la dirigencia del "Xeneize", a raíz de su postura respecto de su próxima visita al estadio "La Bombonera", por la última fecha de la Superliga.El tema se encendió a raíz de que, en casi todas las canchas que visitó desde su vuelta al fútbol argentino -excepto en Rosario Central-, Maradona recibió emotivos homenajes y regalos de los anfitriones, como uno de los máximos futbolistas de la historia."Yo no voy a recibir ningún regalo. Voy como técnico de Gimnasia. Quiero ver el palco que lo refaccioné todo, con fotos nuevas y con otras que se quemaron. Pero que se quemaron solas eh, yo no las quemé. Quiero ir a ver el palco, ahí va a estar toda mi familia", aseguró Maradona, en diálogo con TyC Sports."No me interesa una plaqueta, no me interesa que me reciban.Total la calle dice otra cosa", agregó, en referencia a la ovación que "La 12", la barrabrava de Boca, le brindó el último domingo, durante el partido de Godoy Cruz, el último antes de su visita.Enseguida, surgió otro canto desde diversos sectores del estadio con el habitual "Riqueeelme, Riqueeelme", sin generar ninguna reacción en Juan Román, que estaba tomando mate en su palco.Todo comenzó cuando el presidente, Jorge Amor Ameal, dijo que Boca no tenía planeado ningún recibimiento especial para Maradona, quien durante la campaña para las últimas elecciones apoyó públicamente la lista del oficialismo de Daniel Angelici, encabezada por Christian Gribaudo.Ante la opinión pública negativa, la dirigencia de Boca haría un reconocimiento, que sería una plaqueta y estaría a cargo del departamento de Relaciones Públicas, manejado por Alberto Salvo y Alejandro González.Y en este contexto, apuntó específicamente contra el vicepresidente Juan Román Riquelme, con quien está distanciado hace más de una década."¿Me dicen que soy hincha de Boca? Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido en Boca y no falté a ningún entrenamiento en Boca. A los amigos que son amiguetes no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar. Y lo digo por todos eh, no solo por Riquelme", aseguró.Respecto a la lucha por el título de Boca, mano a mano con River, y las serias chances de que River se adjudique el campeonato gracias a la "ayuda" de Gimnasia, Diego aclaró: "Yo no creo eso. Yo estoy esperando que Gimnasia haga un gran partido con Boca y si Boca pierde el campeonato, no lo pierde con nosotros".