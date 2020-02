Superliga: Las designaciones

Ayer se dieron a conocer los árbitros que impartirán justicia en la fecha 22 de la Superliga. En los partidos destacados, Diego Abal estará en Colón vs Boca (viernes 21.10 en Santa Fe) y Fernando Echenique dirá presente en River vs. Defensa (sábado 19.40 en el Monumental). El rafaelino Silvio Trucco irá a Santiago del Estero para Central Córdoba vs Banfield (sábado 21.45).19.00 Racing - Newell's (Facundo Tello), 21.10 Colón - Boca (Diego Abal).17.35 Gimnasia - Atlético Tucumán (Darío Herrera), 19.40 River - Defensa y Justicia (Fernando Echenique), 21.45 Central Córdoba - Banfield (Silvio Trucco), 21.45 Godoy Cruz - Unión (Germán Delfino).17.35 Aldosivi - San Lorenzo (Andrés Merlos), 19.40 Lanús - Estudiantes (Patricio Loustau), 19.40 Rosario Central - Arsenal (Fernando Espinoza), 21.45 Vélez - Argentinos (Néstor Pitana).19.00 Patronato - Talleres (Mauro Vigliano), 21.10 Huracán - Independiente (Nicolás Lamolina).