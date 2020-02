Roberto Lavagna le dio un consejo al Presidente

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ex ministro de Economía y ex candidato presidenciable, Roberto Lavagna, aconsejó al presidente Alberto Fernández no realizar en el corto plazo la reunión del Consejo Económico y Social con sindicalistas y empresarios, al señalar que en ambos sectores hay "una actitud de no querer ceder en nada y defender todo lo que tienen"."Le he dicho (al Presidente) que no creo que este sea un momento adecuado para el Consejo Económico y Social. Veo en los distintos sectores una actitud de no querer ceder en nada y defender todo lo que tienen", argumentó el ex postulante presidencial por Alternativa Federal.Al respecto, Lavagna alertó que "mantenerse en esa línea es asegurar que el país no va a salir del estancamiento que ya va camino a una década".En esa línea, dijo que "no todo el mundo" se muestra flexible y reconoció que si no hay cambios "los resultados serán similares" a los de la última década."No todo el mundo parece estar mostrando lo que yo creo que es necesario como flexibilidad. Con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por todo el espectro, jueces, diplomáticos y sindicatos también, donde todo el mundo se mantiene en sus posiciones, es difícil cambiar y si no se cambia los resultados serán similares a los que venimos experimentando", insistió.En otro momento, sostuvo que ve al presidente Alberto Fernández "muy metido en lo que son las urgencias de su función" y destacó que percibe "un cambio de políticas" respecto de la gestión anterior "en muchos temas, como el hecho de haber enfrentado la cuestión del hambre".Entre esas iniciativas mencionó además "la moratoria para las Pymes" y la "fuerte baja en la tasa de interés"."Hay cosas que no me gustan. Cuestiones que creo que no van en el buen sentido, pero son temas puntuales. Globalmente veo un enfoque mucho más mirando al empleo y la producción y no esa absurda política de vivir para pagar intereses", concluyó.