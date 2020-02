Una dura crítica de Del Caño

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El diputado del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás Del Caño, criticó ayer el proyecto del oficialismo que se tratará esta semana en el Congreso para limitar las jubilaciones de privilegio, al sostener que la iniciativa solo busca "esconder el ajuste a millones" de adultos mayores tras modificar el sistema de actualización de sus haberes."(El proyecto) es una cortina de humo que no elimina privilegios y quiere esconder el ajuste a millones de jubilados y jubiladas", remarcó Del Caño sobre la iniciativa para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y diplomáticos.Al respecto, el dirigente señaló que "este proyecto no termina con las jubilaciones de privilegio, plantea algunas modificaciones que si bien limitan levemente las altas remuneraciones que reciben, no alteran en esencia los privilegios de las castas políticas y judiciales"."El proyecto sostiene el régimen del 82% para los suculentos sueldos de jueces, secretarios y fiscales, que se les niega sistemáticamente al resto de los jubilados, sin tope alguno, algo que tampoco percibe la planta de trabajadores del Poder Judicial", lamentó el diputado en un comunicado.