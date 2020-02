La OMS insta a prepararse para "una posible pandemia" del coronavirus

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó ayer a prepararse para "una posible pandemia" de coronavirus y pidió "concentrarse en la contención" de la propagación. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que todavía es "demasiado pronto" para declarar este estado."Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", agregó.Luego de expresar su preocupación por el aumento repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur, Adhanom Ghebreyesus manifestó: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".El nuevo coronavirus, que comenzó a propagarse en China, ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados."Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro", añadió el director del organismo.En ese sentido, expresó: "Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia".Por su parte, el director ejecutivo de la organización para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, explicó al respecto: "Es un concepto que se utiliza cuando es probable que la población mundial esté expuesta"."Este no es el momento de centrarse en qué palabra usamos. Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida. Este es un momento para que todos los países, comunidades, familias y personas se concentren en prepararse", cerró el funcionario de la OMS.ALARMA EN ITALIAEl coronavirus se cobró ya al menos siete víctimas fatales en el norte de Italia, en su mayoría personas de la tercera edad, y hay más de 200 infectados, por lo que la autoridades redoblaron las medidas restrictivas, sobre todo con la suspensión de espectáculos y concentraciones masivas.En las últimas horas se confirmó que el virus Covid-2019 provocó la muerte de cuatro hombres: uno de 80 años que estaba internado en un hospital de Milán: otro de 84 ingresado en un hospital de la ciudad de Bérgamo: un tercero de 88, en Caselle Lanne, en la provincia de Lodi: y un cuarto de 62 en Castiglione d'Adda.Los tres anteriores eran una mujer que sufría cáncer en Cremona, un hombre de 78 años en Vo´Euganeo, de la provincia de Padua, y una mujer de 77, en Codogno.En tanto, hasta esta lunes eran 219 los casos de infectados por la enfermedad en Italia, 150 de ellos en la zona de Lombardía.La cónsul argentina en Milan, Daniela Jaite, aseguró que en la región norte se han tomado "medidas restrictivas, se recomienda a la gente taparse la boca y se evitan las aglomeraciones, como las actividades lúdicas y los espectáculos".En diálogo con Radio Rivadavia, Jaite sostuvo que el consulado sigue atentamente las distintas medidas "momento a momento", mientras sostuvo que "es difícil" conocer cuantos argentinos hay en la región, ya que la mayoría de ellos tienen nacionalidad italiana.Por su parte, Alejandro Alfano, un argentino que reside desde hace varios años en un pequeño pueblo de la zona de Piamonte, dijo que la sensación en la población "es que las autoridades no tomaron a tiempo las medidas que tenían que tomar"."La gente está indignada con las autoridades. No se tomaron las medidas que tendrían que haber estado en diciembre", sostuvo el hombre al ser entrevistado por a misma emisora.Alfano sostuvo que varias localidades de la región parecen actualmente "pueblos fantasmas" por la poca actividad.