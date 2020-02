La diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moreau, se refirió a la posible suba de retenciones a la soja y aseguró que la reacción del campo refleja "la poca solidaridad que tienen con el otro". La dirigente advirtió que hasta ahora no hubo ningún anuncio oficial aunque no descartó que suceda pronto."Me extraña la reacción del campo. Siempre esos sectores reaccionan cuando le tocan el bolsillo", remarcó en declaraciones a Futurock.En ese sentido, disparó: "Cuando se llenan y llegamos a la situación que llegamos durante el macrismo no dijeron nada. No los vi protestar por los chicos que no tenían para tomar un vaso de leche o cuando no tenían para morfar. Esas cosas no les afectan".Moreau consideró que la reacción del campo, que amenazó con protestas, tractorazos y medidas de fuerza si se efectiva el aumento de retenciones, refleja "la poca solidaridad que tienen con el otro".