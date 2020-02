Colón no quiere hinchas de Boca en Santa Fe

BUENOS AIRES, 25 (NA) -- Colón no recibirá a hinchas de Boca el próximo viernes, cuando ambos equipos se enfrenten por la vigésima segunda fecha de la Superliga, en el estadio "Brigadier Estanislao López".Si bien en algún momento se especuló con que los hinchas de Boca podía ir al "Cementerio de los Elefantes", el próximo viernes desde las 21.10 horas, la dirigencia "sabalera" desistió de recibir a la parcialidad "xeneize".Colón se encuentra en zona de descenso y necesita ganar de manera imperiosa para poder tener aún esperanzas de mantenerse en la categoría.El clima tenso que existe en el club santafesino es una de las razones por las cuales Colón evitó ser anfitrión de la hinchada "xeneize".La popular visitante en el "sabalero" no estará disponible para la gente boquense, pero sí será lugar para la hinchada de Colón y los que no son socios deberán abonar 600 pesos.La última vez que Boca llevó hinchada de visitante fue ante Talleres de Córdoba, cuando el conjunto de Miguel Angel Russo ganó por 2 a 1.