Tiger Woods le apunta a los Juegos Olímpicos

El golf regresó a los Juegos Olímpicos en 2016, luego de una ausencia de 112 años, pero Tiger Woods, dominador de ese deporte en la primera década del Siglo XXI, se lo perdió debido a una lesión.

Ahora, con Tokio 2020 en el horizonte, el estadounidense no quiere dejar pasar la chance de participar: "Son un gran objetivo", aseguró Tiger.

Woods, ganador de 15 majors (segundo en la historia, detrás de Jack Nicklaus, que tiene 18), recordó que estuvo entre el público en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, en 1984.

Además, explicó su voluntad de estar en Tokio: "No me veo teniendo muchas más oportunidades que la de este año. Dentro de cuatro años, en los próximos Juegos Olímpicos, tendré 48. Ser uno de los mejores a esa edad será difícil".

Luego de haber ganado el Masters del año pasado para finalizar una espera de 11 años para su 15º Major, dijo estar encantado de volver a la cima del deporte después de que las lesiones le causaron cuatro cirugías de espalda entre 2014 y 2017.

"Definitivamente, no lo habría previsto en ese momento, antes de la cirugía, así que estoy emocionado y extasiado de poder volver a participar en el golf a este nivel. Extrañaba competir contra estos muchachos", concluyó Woods.