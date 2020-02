Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre los militares

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El presidente Alberto Fernández calificó ayer como "un error" sus dichos acerca de los militares cuando pidió "dar vuelta una página" en el distanciamiento con las Fuerzas Armadas por la "inconducta de algunos" de sus miembros, y pidió que "nadie crea" que niega "el horror vivido".

"No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado", enfatizó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Además, el jefe de Estado pidió que "nadie crea" que niega "el horror vivido", y precisó: "Como siempre debemos estar unidos para que el 'nunca más' que pregonamos sea 'nunca más' en la Argentina".

"Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", expresó el Presidente.

En ese marco, relató: "Días atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA habían surgido en democracia".

En esa sintonía, Alberto Fernández aclaró: "A lo largo de mi vida, como hombre de derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra Patria".

El pasado 21 de enero, el Presidente participó de un acto en Campo de Mayo, partido bonaerense de San Miguel, y afirmó que "toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".

En esa oportunidad, el jefe de Estado subrayó que hoy se puede decir que los "hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia". "Yo lo celebro y no va en detrimento de nadie. Muchos oficiales trabajaron en la institucionalidad y para la democracia", concluyó.



"ES UN NEGACIONISTA"

La referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora Nora Cortiñas calificó ayer como "negacionista" al presidente Alberto Fernández, quien pidió "dar vuelta una página" en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas por la "inconducta de algunos" militares, en referencia a lo sucedido en la última dictadura.

"Yo lamento, rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho", enfatizó Cortiñas.

Consultada sobre si aceptaría las disculpas del Presidente, Cortiñas aseguró que "tendrá que hacer una rectificación pública", y reiteró que "no hay posibilidad de reconciliación con los genocidas". "Según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos/desaparecidos, cuando costó más de 40 años la lucha. No tenía ninguna necesidad de dar esas expresiones en el acto con los militares. Esas expresiones lo muestran a cara descubierta", cuestionó Cortiñas.