Capitanich se postula para conducir el PJ

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó ayer que tiene "voluntad" y "deseo" de presidir el Partido Justicialista (PJ), pero aclaró que no va "a poner ningún obstáculo" que impida el consenso."Voluntad tengo, y el deseo está directamente asociado a un reconocimiento del conjunto del justicialismo, en el sentido de que no podemos en esta etapa de gobernanza de la República Argentina propiciar un sistema de disputa de carácter político interno", señaló Capitanich sobre su intención de liderar el PJ.En ese marco, aseguró que no va "a poner ningún obstáculo con el objeto de impedir el consenso; muy por el contrario, voy a ser siempre garante de la construcción del consenso".Consultado sobre la posibilidad de que José Luis Gioja continúe al mando del justicialismo, respondió: "Siempre estamos dispuestos a construir, ahora también es cierto que es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué no priorizar a aquellos que hemos ratificado el liderazgo en nuestros respectivos distritos?".