Una noche de amigos con la visita del "Cholo"

Regresó después de bastante tiempo a esta ciudad para acompañar a su amigo Dante Dotti, en el festejo de sus cincuenta años. Permaneció algunos días y en ese breve tiempo, recibió el afecto y el cariño de mucha gente, con la que supo establecer una relación que sigue intacta, más allá de la distancia.

Rogelio Cano, simplemente el "Cholo", estuvo en Rafaela, para compartir una noche especial con el "Tano", como él le dice con total naturalidad a Dante.

Pionero en las redes sociales como fotógrafo de automovilismo, Cano ocupó por mérito propio el centro de la escena, como no podía ser de otra manera, cuando Dante y su familia nos abrieron las puertas de su hogar para que pudiésemos disfrutar de un encuentro maravilloso.

Un asado espectacular, en el que se notó la mano del "Tano", y el servicio de las damas, Claudia, Sandra y Brenda, fue una muy buena excusa para hablar de un tema que nos apasiona a todos: el deporte motor.

Entre tantas aceleradas, los flashes también marcaron una clara presencia. Era lógico que eso ocurriera en una reunión donde estuvieron dos reconocidos profesionales de la fotografía, porque también asistió Sergio Caccia.

Se dio una feliz coincidencia. Tanto el "Cholo" como el "Colo" dejaron su impronta con las páginas de LA OPINION, con el sello de la capacidad que siempre los distinguió.

Las anécdotas y los recuerdos se sucedieron hasta pasada la medianoche. Mis respetados amigos comentaron sus experiencias en el mundo de la velocidad y realmente, fueron imperdibles.

El "Cholo", que no hace mucho fue homenajeado en Buenos Aires por sus 40 años en la fotografía, siempre le agradece a "Di Palma (Luis), un piloto que todos reconocen por sus excepcionales condiciones, pero que yo lo quiero rescatar, además, como una gran persona".

Cano siempre lo menciona a Luis como "el que me dio la posibilidad de tener mi primera cámara profesional" y agregó que "gracias a su generosidad, yo pude empezar a trabajar con una buena herramienta en esta actividad".

En otro momento, el "Cholo" expresó que "tuve la suerte de trabajar durante unos años para una tabacalera y realmente cobraba muy buena plata; eran tiempos diferentes y las empresas invertían muchísimo en promoción".

También comentó algunas situaciones risueñas, como cuando "me acercaba tanto a la pista, que más de una vez me invitaron a retirarme; en una ocasión, anunciaron que no seguirían adelante con el espectáculo hasta que el gordo no se aleje del lugar en el que estaba tomando fotografías. El gordo, por supuesto, era yo".

"Muchas veces, en las carreras de motos, para lograr unos primeros planos, me arriesgaba más de lo aconsejable, porque le quería sacar fotos a los pilotos en las que se les pueda ver las expresiones de sus ojos. Me anticipaba a la grilla con la moto y estaba ubicado en el lugar elegido antes de la primera vuelta. Para mí era algo natural, pero me costó algunos dolores de cabeza con los banderilleros", agregó.

También el "Colo" habló de sus coberturas fotoperiodísticas, tanto en el deporte motor como en el fútbol, recordando varios hechos "de los buenos y de los no tan buenos, algunos de ellos, por mi función en la Policía" y recordó con un profundo respeto "a Lidel, mi padre, que me transmitió esta pasión".

La noche se fue consumiendo, al mismo ritmo que el exquisito menú, que en algún momento, no tan lejano, seguramente habrá de repetirse, para hablar de "fierros", pero por sobre todas las cosas, para compartir otra noche de amigos.