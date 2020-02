Se cumplen 15 años de la muerte de Pappo

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La recordada figura de Pappo, de quien se cumplen 15 años de su muerte, estará siempre ligada al mejor rock y blues, no solo de Argentina, sino del mundo, y desde su trágica partida nadie aún pudo ocupar ese sitial.Norberto "Pappo" Napolitano falleció en la madrugada del 25 de febrero de 2005, mientras viajaba en su moto por la ruta nacional 5, cerca de Luján, junto a su hijo Luciano.El músico, compositor y líder de la banda Riff, rozó su moto con la de su hijo Luciano, cayó al pavimento y fue atropellado por un automóvil Renault Clío, que venía de la otra mano, a la altura del kilómetro 71.Nacido el 10 de marzo de 1950 en Santa Fe, su figura está ligada al barrio porteño de La Paternal, y fue una de las bases fundamentales del llamado Rock Nacional, ya que integró bandas como Los Gatos y Los Abuelos de la Nada, a fines de los 60.Su música estuvo siempre ligada al rock pesado y alguna vez supo decir que cuando apareció el dúo Sui Generis, compuesto por Charly García y Nito Mestre: "Yo le dije al productor, esto nos va a arruinar. Y ablandaron la milanesa", dando a entender lo que era para él la verdadera música.Creador de Pappo s Blues y Riff, el "Carpo" pasó por miles de estados en su carrera, pero siempre con un público fiel a su música y su estilo.Amante de las motos, la velocidad, las mujeres y la música, Pappo fue admirado por el gran B.B.Kin, el rey del blues, quien lo llevó varias veces de gira por Estados Unidos y Europa."Pappo debe ser uno de los mejores guitarristas alrededor del mundo. Nosotros lo amamos mucho", dijo alguna vez B.B.King sobre el gran "Carpo".Si no hubiera sido músico, Pappo indicó cierta vez que se veía como piloto de autos o de aviones, "o tendría una agencia de autos, pero los autos sería lo que más me gusta después de la música".Entre los temas más recordados de su carrera figuran "Juntos a la par", "Susy Cadillac", "Sube a mi vouture", "Ruta 66", "Rock and roll y fiebre", entre otros, aunque no todos ellos son de su autoría.Pappo nació en una familia humilde, en la que "el único que trabajaba era mi papá (metalúrgico), porque todos los demás éramos artistas", graficó alguna vez."Lo bueno es recordar a nuestros ancestros con una sonrisa", expresó tiempo más tarde Luciano Napolitano, quien dijo que luego de su muerte comenzó a descubrir su "historia musical".El propio Pappo recordó que cuando conoció a su hijo -a los 12 años-, le puso un video de Ozzy Osborne y le dejó una guitarra a mano, y luego de una hora el chico "ya estaba tocando".Más allá de su música, su carrera y su histrionismo, a Pappo se lo recuerda también por su autenticidad a la hora de declarar, como cuando ninguneó como músico a los disc-jockeys y le dijo a DJ Deró: "conseguite un empleo honesto".