Suba de 3% de las retenciones a la soja tensa la cuerda entre campo y Gobierno

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El gobierno de Alberto Fernández aumentaría en los próximos días tres puntos porcentuales las retenciones a la soja y sus derivados, motivo por el cual las organizaciones de productores agropecuarios anticiparon la posibilidad de realizar medidas de fuerza.La información fue publicada por el portal de noticias El Destape, que adelantó que el objetivo de la medida será generar nuevos ingresos para el fisco argentino y que podría ser anunciada por Alberto Fernández en el discurso de apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso en el marco de un nuevo llamado a la "solidaridad" de los sectores más dinámicos.Rápidamente, dirigentes de las principales organizaciones de productores agropecuarios salieron a criticar la iniciativa y adelantaron que, si prospera, avanzarán con "más medidas de protestas", entre ellas el "cese de comercialización".En ese sentido, en diálogo con Radio Rivadavia, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró: "Definitivamente no soportaríamos el 33% de aumentos a la soja. Si finalmente el gobierno anuncia el 33% la decisión va a ser avanzar con mas medidas de protestas, aparecerá el cese de comercialización"."Las decisiones las fuimos dilatando con la posibilidad del dialogo, pero si tenemos la confirmación lamentablemente avanzaremos en las medidas", expresó.En el mismo sentido, Carlos Lannizzotto, titular de Coninagro, manifestó: "No soportaríamos el 33% que el Gobierno anuncio. Si uno quiere desalentar una producción no es necesario castigarla tanto". El dirigente agropecuario remarcó a Radio Rivadavia que "nadie del Gobierno" se comunicó con él."Una medida de ese tipo caería muy mal. Prometieron un alivio al sector y, hasta ahora, no cumplieron. Nuestro sector es uno de los que la está pasando mal, y es a uno a lo que se le está pidiendo un esfuerzo", se quejó el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni. Reconoció que existe un "distanciamiento" con el Gobierno y reveló que "no existió el diálogo fluido" prometido por el Poder Ejecutivo."Para nosotros la suba es un trascendido, somos respetuosos de los plazos y vamos a esperar a hablar con el ministro Luis Basterra", dijo Achetoni. Aludió así a la reunión pautada para esta semana entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura.Dijo que los pequeños y medianos productores atraviesan una situación "muy complicada" con el 30% de retención. "Sin un trato diferenciado, con un 33% va a ser muy difícil todavía. Y obviamente si no hay un trato diferenciado se nos va a hacer muy difícil contener a nuestra propia representación de productores más complicados", advirtió.Desde enero grupos de productores viene realizando asambleas a la vera de las rutas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, preanunciando la posibilidad de una huelga.Achetoni reconoció que podría haber protestas pero negó que puedan tener la magnitud de lo que ocurrió en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner intentó aplicar las retenciones móviles. "En ese momento eran 10 puntos de diferencia de retenciones, pero la soja estaba prácticamente al doble, por lo que estos 3 puntos son muy significativos", señaló.El incremento en las retenciones a las exportaciones aprobadas por el Congreso con la ley de Emergencia Económica, y el 3% a la soja que quedó en suspenso, generó un escenario de conflicto latente con los productores.Se especula con que el Presidente anunciaría el próximo domingo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la aplicación de ese 3%, e incluso se habla de algún incremento extra, lo que pone en estado de alerta al campo.La Mesa de Enlace mantuvo la semana pasada una reunión con la posibilidad concretar de anunciar un cese en la comercialización de granos. Un oportuno llamado del ministro de Agricultura puso en suspenso las protestas.