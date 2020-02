El Gobierno formaliza oferta a los docentes

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El Gobierno y los gremios que enrolan a docentes esperan definir este miércoles la paritaria nacional del sector, que servirá de referencia para las provincias. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, analiza proponer un aumento del salario inicial y 4 sumas fijas, y dejar para más adelante subas en el Fondo Compensador y Fondo de Incentivo Docente.Una vez que esa paritaria esté sellada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof convocará a los gremios docentes con el fin de seguir discutiendo la paritaria del sector.Es que esa negociación se encuentra a la espera del piso salarial de referencia que fije este mismo miércoles la paritaria nacional.Con esos lineamientos sobre la mesa, el gobierno provincial llevará adelante -muy probablemente ese mismo miércoles- la primera oferta a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).Hasta ahora hubo una reunión el 10 de febrero con Suteba, FEB, Sadop, Amet y Udocba y una mesa técnica salarial tres días después en la que no hubo ninguna propuesta.Según anticiparon desde Gobernación, la Provincia convocará a los gremios para reunirse el mismo miércoles a las 18:30, en la Casa de la Provincia, una vez que haya definiciones de la paritaria nacional.Esa paritaria es clave para Kicillof y para las complicadas cuentas bonaerenses dado que permitirá saber los recursos que desembolsará la Nación en cuanto al Fondo de Incentivo Docente.De esta manera, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, su par de Economía, Pablo López, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, iniciarán la discusión que deberá resolverse en 72 horas.La estrategia provincial ya fue revelada esta semana con los estatales y va en la misma línea que Nación: una suma fija o un porcentaje desde febrero y sentarse a discutir cada tres meses, en el formato de acuerdos cortos.Pero no habrá cláusula gatillo como piden los gremios que reivindican esa herramienta que lograron sacarle a María Eugenia Vidal en 2019 y que les permitió quedar "empatados" con la inflación anual.Kicillof ya cerró el primer tramo de la negociación con los estatales de la Ley 10.430 (administrativos, auxiliares docentes y enfermeros) con un decreto: les otorgó $3.000 pesos a cobrar en marzo y otros $1.000 en abril.En tanto, los docentes rechazan la idea de una suma fija porque quieren que el incremento mejore el salario básico y que impacte en la antigüedad, la jerarquía, y en otras bonificaciones como la ruralidad, que engrosan el sueldo."Queremos un porcentaje porque hace aportes y bonifica en nuestra antigüedad y en la carrera. Si ofrecen una suma fija se debe acordar una fecha de pase al básico porque si no, es mucha plata la que perdemos", señaló el secretario general de Udocba, Miguel Díaz.Con respecto a la posición de los gremios, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, dijo que "los dirigentes no decidimos paro sí o paro no, son los docentes los que van a evaluar la oferta y resolver".