Guzmán se reunió con el FMI y dijo que se está en un "momento crítico"

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo ayer que se está ante un "momento crítico, previo a una oferta de canje de deuda" por unos US$ 100.000 millones, en el marco de una reunión con técnicos del FMI en Washington."Buscamos seguir profundizando el entendimiento mutuo sobre las cuestiones de sustentabilidad de la deuda en un momento que es crítico porque es previo a una oferta de canje de deuda", señaló.Guzmán participó de ese encuentro acompañado del representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos.Ambos fueron recibidos por la subdirectora para el hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu."Seguimos con el diálogo, buscando continuar profundizando el entendimiento sobre cuestiones de la deuda y la economía", dijo Guzmán ante de ingresar al encuentro.Sostuvo que se buscará "seguir profundizando el entendimiento mutuo en las cuestiones de la sostenibilidad de la deuda en un momento crítico porque es previo a una oferta de canje de deuda".Tras su participación en el G20 en Arabia Saudita, el ministro busca ir definiendo precisiones sobre la postergación de pagos del crédito por US$ 44.000 millones que otorgó el Fondo a la Argentina.El fin de semana, la Argentina anunció que accedería a una "consulta del Artículo IV" del Fondo, una revisión de las variables de la economía del país que allana el camino para que eventualmente se pueda acordar un nuevo programa.La revisión de las cuentas monetarias, fiscales y de sector externo son esenciales para el establecimiento de las metas que se acuerdan dentro de un programa.En Washington esperaba el embajador argentino, Jorge Argüello, que el fin de semana tomó un vuelo desde Buenos Aires para cumplir su rol de coordinador de las relaciones con los organismos multilaterales y lo acompañará en sus reuniones y actividades.Guzmán llegó a Estados Unidos desde Arabia Saudita, donde participó en la cumbre de ministros del G20 y tuvo un primer encuentro oficial, cara a cara, "productivo" y que dejó coincidencias con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.Luego de su encuentro en el Fondo, la agenda de Guzmán sigue este martes en Nueva York, donde el ministro tendrá "reuniones estratégicas", según señaló.El apoyo de Estados Unidos es clave en la renegociación con el Fondo, porque la primera potencia económica del planeta tiene un peso mayor en el directorio ejecutivo del organismo, donde se debe votar cualquier nuevo programa.Con ese objetivo también en mente, Argüello se reunió este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, ante quien se presentó formalmente como jefe de la sede diplomática.La Argentina está en proceso de reestructuración de su deuda, y pretende postergar pagos hasta el 2023, además de aplicar una quita de intereses a los bonistas.A NUEVA YORKTras su nuevo encuentro con el FMI en Washington, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se trasladará hoy hasta Nueva York para entrevistarse con representantes de fondos de inversión, en el marco de la renegociación de una deuda por US$ 100.000 millones.Nueva York es la principal sede de los acreedores privados de los que el Gobierno espera una quita de los intereses de la deuda. Allí reside el grueso de los administradores de fondos que detentan gran parte de la deuda en divisas y sometida a legislación neoyorquina que el gobierno pretende reestructurar para volverla "sostenible".Guzmán irá a esas reuniones respaldado por la posición del FMI, que coincidió con el gobierno argentino en que la deuda "no es sostenible".El Fondo también pidió a los acreedores una "contribución apreciable", es decir, aceptar una quita de los altos intereses que acordaron con el gobierno de Mauricio Macri. "Se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados", sostuvo el FMI.Este martes, Guzmán tratará de empezar a convencer a los acreedores de aceptar una quita si pretenden cobrar.