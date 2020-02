Se viene el nuevo Honda HR-V, el SUV compacto de la marca nipona

Tras varios años de ausencia en nuestro país para el modelo, Honda presentó el HR-V en el mercado argentino en 2015, modelo que tuvo un breve paso hacia principios de la década del 2000. Con el objetivo de reemplazar al tricuerpo City (fabricado en Argentina a partir de 2011), hace casi cinco años, la automotriz comenzó a producir al SUV compacto en la terminal industrial de la localidad de Campana.Luego de un lustro en Argentina, se sabe que la compañía enfocará próximamente su producción en el rubro de las motos y este año saldrá de la línea de montaje el conocido HR-V.En contrapartida, las unidades dejarían de ser nacionales y vendrían importadas de Brasil. Mientras tanto, del otro lado del mundo, más precisamente en Japón, Honda ya se encuentra desarrollando la nueva generación del crossover para ser presentado en marzo del 2021.El objetivo de la marca será lanzar un modelo completamente renovado y con mecánica inédita. Al parecer, según indicaron medios japoneses tendrá mejor maniobrabilidad y estilo coupé. Un punto en contra podría llegar a ser las plazas traseras por la caída del techo.En dimensiones tendría 4,40 metros de largo, 1,79 metros de ancho, 1,59 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,61 metros. El peso del futuro HR-V sería de 1.350 kilos. Debajo del capó, a pesar de contar actualmente con impulsores a combustión, la novedad será el nuevo sistema híbrido e: HEV, integrado por un motor 1.5 naftero combinado con dos propulsores eléctricos.Tal como ya se había anunciado en agosto de 2019, en estos meses Honda dejará de fabricar el HR-V en la planta de la localidad bonaerense de Campana.Si bien la noticia se conoce en momentos en los cuales la economía local enfrenta nuevas sacudidas, la decisión de poner fin a la producción de este modelo en el país no responde a la coyuntura económica, sino a un cambio estratégico de la compañía para la región, aseguran.A partir de los primeros meses de 2020 la planta de Honda de Campana se dedicará exclusivamente al ensamblado de motocicletas, para la cual invirtió U$S 15 millones de dólares en los últimos dos años.Honda fabrica motos en Argentina desde 2006 cuando inauguró la planta de Florencia Varela. Luego, en 2011, estrenó la factoría de Campana donde inició la producción de automóviles con el sedán compacto City, que fue reemplazado en la línea por el SUV HR-V en 2015.La estrategia con este modelo era la de abastecer el mercado brasileño, país que entró en recesión en el momentos en el cual Honda Argentina empezaba a fabricar este SUV en Campana. Esa coyuntura y el hecho de que el HR-V también se fabrica en Brasil, hicieron que la marca japonesa tomara la decisión que se anunció.Un regreso muy esperado para los amantes de los SUV. Tras siete años de ausencia, Honda vuelve a comercializar en el país el Pilot.Se trata de la tercera generación de su SUV más grande con capacidad para ocho pasajeros y un marcado perfil premium.Llega importado desde los Estados Unidos en dos versiones (EX V6 2WD a 65.000 dólares y V6 AWD, 80.000 dólares) y se produce bajo la plataforma del Acura MDX. Equipa un motor naftero V6 3.5 de 280 caballos de potencia, que entrega 36,8 kgm de torque y trabaja asociado con una caja automática de seis velocidades.En cuanto al sistema de tracción, la gama contempla una versión con tracción simple y otra integral de acople automático que incorpora gestión variable de torque (i-VTM4) para una conducción más suave, aumentando la capacidad de respuesta y entrega del vehículo en diferentes tipos de caminos y climas.En materia de confort, se distingue por su versatilidad y espacio para transportar ocho pasajeros de manera cómoda, accediendo a la tercera fila de asientos de manera sencilla a través del sistema "One-Touch Walk-in".Desde la marca aseguran que el nuevo Honda Pilot se destaca por un conjunto de tecnologías de avanzada en materia de sistemas de seguridad y asistencia al conductor: por primera vez en los productos de Argentina, la versión Touring de este modelo viene equipo con el sistema de Honda Sensing, compuesto por un sistema de radar, cámaras y un conjunto de sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción y disminuyen la posibilidad de un accidente.Cabe destacar que ambas versiones ofrecen seis airbags (delanteros de doble etapa y doble umbral, laterales y de tipo cortina con sensor de vuelco), anclajes para sillas infantiles Latch e Isofix (en la segunda y tercera la), sistema estabilizador del vehículo (VSA) con control de tracción y estabilidad, sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Asistente de Conducción ágil) y sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), entre otros. (Fuente: Parabrisas- Perfil).