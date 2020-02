Rebellion prevaleció con claridad sobre los Toyota

En una carrera sin atractivos, con solamente tres autos luchando por un triunfo que en condiciones normales no se le tendría que escapar al Rebellion Racing, se cumplió el pronóstico en las "6 Horas de Austin", que por la sexta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) se desarrolló en el Circuito de las Américas, en el estado de Texas.En definitiva, el Rebellion número 1, integrado por Gustavo Menezes, Norman Nato y Bruno Senna -el sobrino de Ayrton- se quedó con la victoria, superando con autoridad a los dos autos del Toyota Gazoo Racing.Si bien la marca japonesa lidera el campeonato, no llegaba con las expectativas altas a Estados Unidos, ya que por el sistema de handicap, sus autos debieron cargar un lastre que los hizo más lentos que el Rebellion, que favorecido por la comentada situación hicieron valer su favoritismo para ganar sin objeciones.Bruno Senna (número 1) fue el encargado de largar desde la pole por delante de José María López (7) y Sebastian Buemi (8).Las únicas esperanzas de los hombres del Toyota, eran que algo le sucediera al Rebellion con el trascurrir de las horas, pero en pocas vueltas, Senna logró una diferencia diferencia considerable, mientras el suizo lograba pasar al argentino, quien luchaba con un auto que era dos segundos más lento que el puntero y uno que su gemelo."Pechito" fue el encargado de ocupar la butaca del Toyota Hybrid TS050 en el momento de la partida y giró medio centenar de vueltas durante al menos una hora y veinte minutos, hasta que le cedió su lugar a Mike Conway en el primer relevo de pilotos. Más tarde fue el turno del japonés Kamui Kobayashi, pero la carrera ya se había estabilizado y las posiciones no variaron hasta que el piloto cordobés volvió al mando del número 7 para finalizar la competencia tercero y sin chances de mejorar esa ubicación.Fue una cómoda victoria del equipo suizo, que anunció que dejará el Mundial de Resistencia luego de participar en la próxima edición de las emblemáticas "24 Horas de Le Mans" de este año, en Francia.