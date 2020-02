Ricky Martin abrió Viña del Mar 2020

El Festival de Viña del Mar 2020, uno de los más importantes de Latinoamérica, quedó inaugurado el domingo pasado con la presentación de Ricky Martin. El famoso cantante puertorriqueño fue ovacionado por el público que se hizo presente en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, ubicada en la región de Valparaíso de Chile, y sorprendió a todos al darle un “piquito” a Martín Cárcamo, presentador del evento junto a María Luisa Godoy.Ricky Martin dio inicio al festival con su nuevo sencillo “Tiburones”, de su próximo trabajo discográfico. Un tema que calificó de “romántico” y que fue muy bien recibido por el público. Luego comenzó con un repaso por sus históricos éxitos, como “Livin’ la vida loca”, “Te extraño, te olvido, te amo”, “Tal vez”, “Vuelve" y “Pégate”. Por supuesto, no se olvidó de los hits más recientes, como “La mordidita” y “Vente Pa´ca”.De todas formas, el momento de su presentación que tuvo mayor repercusión no estuvo vinculado con la música. En las redes sociales no tardaron en multiplicarse los comentarios sobre el artista después de que besara a Cárcamo.Todo sucedió cuando María Luisa Godoy le pidió a Ricky si ambos podían darle un beso en la mejilla “en representación de todos sus fanáticos”. Sin dudarlo, el reconocido cantante sorprendió a Cárcamo con un “piquito” y quiso hacer lo propio con ella, quien se corrió para que la besara en la mejilla.Unos instantes después Cárcamo subió la foto del beso en su cuenta en Instagram y bromeó: “¡Un hombre que sorprende!”En esta primera jornada, además de Ricky Martin, se presentaron Pedro Capó y Stefan Kramer. El evento se desarrollará hasta el próximo viernes y contará con artistas como Mon Laferte, Los Pimpinela, Pablo Alborán, Luciano Pereyra, Maroon 5 y Ozuna.