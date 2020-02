La derrota del pasado viernes en el Monumental caló hondo en el plantel deque, entonado por el buen rendimiento que venía mostrando jugando en Alberdi y el ritmo futbolístico que había demostrado el fin de semana pasado ante Tigre (a pesar del resultado adverso), no esperaba encontrarse con lo que le tocó vivir.“Habíamos hecho un gran partido en el primer tiempo, como ameritaba esta clase de rivales, muy friccionado, intentamos sacar la pelota, encontramos un buen circuito del balón pero lamentablemente nos quedamos con bronca porque se perdió y era seguir la racha de la localía que veníamos muy bien y ahora se cortó”, señalótras el 1-3 vs Defensores de Belgrano, por la fecha 18 de la Primera Nacional, en su zona B.La cara del capitán albiceleste lo dice todo: “Nos vamos con mucha bronca, muy calientes. Habíamos hecho un PT muy bueno, en la última pelota nos empatan, salimos algo dormidos en el complemento y nos terminan ganando el partido”.-Hay que seguir trabajando, sabemos que queda mucho todavía. Sabemos que estamos muy lejos pero no hay que bajar los brazos y seguir trabajando para alcanzar el objetivo que todos queremos que es entrar al reducido, habrá que prepararse de la mejor manera para ir a Quilmes.-Te van sacando puntos los de arriba y cada vez estamos más lejos, pero tenemos que seguir trabajando, levantar la cabeza, salimos con cabeza gacha y eso no está bien, sabemos que de los golpes anímicos hay que levantarse rápido porque todos los fines de semana tenés revancha. Ahora habrá que salir de visitante a tratar de ganar.-Estamos lejos, somos conscientes, pero hay que pelarla hasta el final. Las chances están intactas y sabemos que mientras haya esperanzas hay que seguir luchando. Somos varios equipos peleando por ese lugar, ahora quedamos algo más lejos nosotros, pero la realidad es esa, hay que pelear hasta el final porque la esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir peleando mientras tengamos chances.-El PT nuestro fue muy bueno, nos habíamos puesto en ventaja merecidamente pero con una pelota parada, sabíamos que ellos eran fuertes desde ahí, nos pusimos iguales antes de irnos al entretiempo y después nosotros entramos un poco dormido, llegaron al empate, supieron manejar bien los tiempos, nosotros nos desesperamos, sabíamos que teníamos que ganar, más en nuestra cancha, aprovecharon esos momentos claves y después ya con diez era muy difícil.-Si, por todo, siempre hacemos hincapié en los detalles y hoy se nos escapó un partido. Hicimos un buen PT un detalle en esa última pelota parada nos igualaron, entrar más concentrados en el ST nos pasó factura y se terminó el partido.