“Nos sentimos respaldados por el ministerio de Seguridad, y eso comienza a notarse”

La inseguridad sigue siendo un problema que angustia a la población y exige por parte de los vecinos resultados en el corto plazo y planificación a lo largo del tiempo.

La prevención es potestad de los municipios y la seguridad en sí del gobierno provincial y nacional. Sin embargo al ciudadano de a pie, al vecino de Rafaela, poco le importa esto, quiere vivir en paz, recobrar la tranquilidad y si bien es una utopía pensar en regresar a la Rafaela de hace 20 años, no lo es el pretender que retorne la paz social, bajen los actuales niveles de violencia y la justicia cumpla su rol con leyes que respondan a las situaciones que se dan hoy en día.

El intendente Luis Castellano encabezó en innumerables ocasiones, reclamos por este tema a la administración del FPCyS que gobernó durante 12 años la provincia, con estadísticas en inseguridad que superan la media nacional al igual que hoy.

El desafío del mandatario rafaelino es mostrar que con una gestión alineada políticamente con la provincia y el gobierno nacional los resultados se deben evidenciar rápidamente; más allá de entender que la magia no existe y que las transformaciones llevan su tiempo. Sucede que el hartazgo de los rafaelinos necesita de gestos y acciones inmediatas para bajar la ansiedad, tal como se dijo en la última reunión del Consejo Consultivo.

Maximiliano Postovit, secretario de prevención en seguridad local manifestó que hoy se nota la presencia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe de manera contundente, cercana, con la decisión política que es en definitiva es la que marca la diferencia y hace que todos se sientan controlados y eso demuestra “que no se puede hacer cualquier cosa y se nota un cambio rotundo”.

“Las reuniones tratamos de sostenerlas, obviamente porque esa es una decisión política del Ministerio de Seguridad de la provincia y por lo tanto nosotros como actores permanentes junto a la Unidad Regional V, municipalidad y ministerio, trabajamos en conjunto en este flagelo, porque es indispensable darle respuesta a los vecinos que están muy preocupados; pero aquí lo más importante es que se están llevando adelante acciones para responder de manera preventiva a este problema”, señaló el funcionario.

Postovit explicó que desde el primer momento la vinculación con la área de seguridad provincial fue distinta: “la primera vez que nos reunimos con el ministro ya tuvimos acciones rápidas con la llegada de las PAT, a los pocos días el arribo de la policía comunitaria, después la mesa de coordinación donde se implementa el arribo del personal policial y la comunicación encriptada en el Centro de Monitoreo; eso es una muestra de articulación y aunque parezcan actos pequeños colaboran y mucho porque la respuesta que uno brinda a la ciudadanía es más efectiva. Y agregó el secretario: “sumado a todo esto se empezaron a llevar a cabo los distintos operativos en zonas conflictivas como así también en talleres de motos, -obviamente que estos se van a agudizar-, y tienen que ser sostenidos en el tiempo”.

A su vez el secretario de prevención en seguridad, valoró que se siga sosteniendo como espacio de articulación, el Comando Unificado que sigue funcionando y reuniéndose, coordinando con todas las fuerzas que trabajan en la seguridad ya sean municipales, provinciales o federales, donde se suman esfuerzos y se plasman luego los resultados en la mesa de coordinación que define estrategias a implementar. “Lo bueno de esta etapa es que uno ve decisión política y eso evidentemente marca la diferencia y muestra resultados en el corto tiempo”, aseguró Postovit.



UN MINISTERIO PRESENTE Y

QUE CONTROLA A SUS FUERZAS

Así lo define Postovit al precisar que si bien en el tema de seguridad no existen soluciones mágicas, si se evidencia hoy la voluntad política de asumir responsabilidades y ejecutar acciones concretas que van a llevar a ver esos resultados que exige la población.

“Que esté el Ministerio yo siempre digo que es una espalda enorme, porque hay decisores políticos en donde van a estar escuchando, van a evaluar lo que pasa en la ciudad y van a actuar en consecuencia, y obviamente vamos a estar controlados todos en esa mesa, porque el ministerio tiene las funciones constitucionales en materia de seguridad”.



LA PREVENCIÓN Y UN ACCIONAR

QUE YA DEMUESTRA UN CAMBIOS

Maximiliano Postovit analizó como fueron mutando los hechos delictivos y generando por parte de las fuerzas que trabajan en la prevención y en seguridad el cambio de estrategias.

“Nosotros tratamos de coordinar esfuerzos, sabiendo que la sábana corta la tenemos todos y es ahí donde muchas veces hay que aplicar otros procedimientos, con un mayor nivel de eficiencia, que nos va a dar la tranquilidad de llegar a tiempo. Nos reunimos con los diferentes actores para ver cuál es el problema que se viene suscitando a diario, dónde están los focos. El delincuente no espera que pase el móvil policial para cometer el delito, por eso estamos estudiando distintos tipo de alternativas, la comunicación es una; que hoy esté el personal policial en el Centro de Monitoreo es un plus más y aunque el vecino piense que es muy poco, esa pequeña acción equivale a muchísimo, porque reduce el tiempo de respuesta y a la vez cuando vos te enteras de algún ilícito ya está coordinando el centro de monitoreo y está a la espera de cualquier evento. Para todo el sistema esto es altamente positivo y trae resultados”.



CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

Esta es otra de las decisiones que surgió de la mesa de coordinación, teniendo en cuenta que Rafaela ya lo venía llevando a cabo, la idea es potenciar los operativos en los recorridos que los alumnos hacen hacia las instituciones escolares, sobre todo en aquellas que hay más volumen de chicos y están en sectores que registran más hechos de inseguridad.

“Esta herramienta nosotros ya la veníamos aplicando desde prácticamente la creación de la GUR, donde siempre tratamos de hacer determinados corredores o lugares donde los chicos van a diversos instituciones educativas para que puedan transitar de manera más segura, ahora lo vamos a incorporar al personal policial que va a ser de vital importancia trabajando coordinadamente, para ver cuáles van a ser los establecimientos educativos elegidos,-uno quisiera que sean todas las escuelas de la ciudad-, pero vamos a tratar de que sean las escuelas donde más cantidad de alumnos asistan. La idea es dar esa respuesta de prevención para que los chicos y los padres puedan sentirse resguardados ante posibles hechos de inseguridad. También vamos a focalizarnos en la protección a los alumnos que concurren al EEMPA o a otra establecimiento nocturno para diagramar acciones preventivas”, detalló Postovit.