Sarampión: un nuevo problema de Salud Pública

Está claro que en un mundo globalizado los problemas también son globales, no así la capacidad de respuestas de un lugar u otro de acuerdo a su desarrollo.En este caso el sistema sanitario de los diferentes países está siendo puesto en jaque por el coronavirus, el sarampión, el dengue; antes había sido el sida, la gripe A, en medio de las pujas económicas, las guerras comerciales y de los grandes laboratorios.En este contexto complejo, la preocupación de los médicos que deben enfrentar desafíos constantes y el regreso de enfermedades que parecían ya no estar.Tal es el caso del sarampión en la Argentina, donde no se presentaban casos endémicos desde el año 2000, aunque en 2018 hubo casos importados y un contagio local. Pero la circulación del virus en otros países, el movimiento de personas y la vacunación incompleta nos exponen hoy nuevamente a que la infección se reintroduzca.“Como médicos nos habíamos olvidado de esta enfermedad, el cumplimiento de los planes de vacunación, la conciencia de una sociedad solidaria que actúa como escudo colectivo ante la adversidad y un Estado protector; nos resguardaban; todo parecía resuelto, señala el doctor Diego Lanzotti, subdirector del Hospital Jaime Ferré.El virus del sarampión, que una persona infectada transmite por vía respiratoria al hablar, toser o estornudar, puede causar complicaciones severas, desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda.El Dr. Lanzotti explica que “la disgregación social, las modas, las conductas anti vacunas, los vacíos en salud, la globalización y la aparición de situaciones nuevas como las inmunodeficiencias terapéuticas; nos ponen en jaque. Como sociedad Rafaelina estamos preparados para tener a raya este flagelo. Somos solidarios con una elevada conciencia de cuerpo social, nos ayuda la proximidad que todos los días nos contiene, lo cual nos permite desarrollar las medidas adecuadas para resolver este problema”. Y agrega: “esta muerte en nuestro país debe alertarnos para que nuestra ciudad esté preparada, con una vacunación efectiva y sentido solidario sabiendo que todos somos parte de la prevención, lo que debe redundar en acciones y no en pánico”, dice el subdirector del hospital local.Un artículo publicado por el médico infectólogo, Daniel Stamboulian, quien es Presidente en FUNCEI (Fundación Centro de Estudios Infectológicos), señala que “cuando muchos de nosotros éramos chicos, el sarampión era una enfermedad muy frecuente en la infancia. A los 20 años, al menos nueve de cada diez personas en el mundo la habían tenido. Pero esta situación fue cambiando: tras el inicio de la vacunación antisarampionosa en la década del sesenta, se redujeron de forma muy importante la cantidad de casos y la elevada mortalidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la infección pasó de causar 2,6 millones de muertes durante los años ochenta a 145.700 en 2013”.Por todas estas cuestiones los profesionales de la salud pública insisten en que ante este panorama, el revisar el calendario de vacunación es indispensable. En tanto se considera que una población está correctamente vacunada cuando la cobertura es, por lo menos, del 95%.Como lo manifestaba el subdirector del Hospital Jaime Ferré, Diego Lanzotti, “esta muerte en nuestro país debe alertarnos para que nuestra ciudad esté preparada, con una vacunación efectiva y sentido solidario sabiendo que todos somos parte de la prevención”.