Los 93 años de Mirtha

Por Nancy DuréDurante gran parte de su vida, su coquetería le impidió hablar abiertamente de su edad. Y, salvo contadas excepciones, la mayoría de los periodistas respetaron su decisión de guardar en el mayor de los secretos su fecha de nacimiento. Sin embargo, cuando pasó el umbral de los 90, Mirtha Legrand se relajó. Y no sólo dejó de esconder sus años, sino que hasta empezó a bromear con ellos.“Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella”, había dicho Adrián Suar la semana pasada en una entrevista con Ismael Cala, al ser consultado sobre la vitalidad de la diva. Pero la Legrand no se enojó por su comentario, ni porque sacara a relucir los años que está cumpliendo en el día de hoy. Por el contrario, la Chiqui le respondió al gerente de programación de El Trece con humor. “Es cariñoso, es lindo, pero él va a tener mi edad y no va a saber ni cómo se llama”, le retrucó, segura de que pocas personas pueden jactarse de tener su lucidez mental y su capacidad para mantenerse siempre informada.De hecho, Mirtha es una mujer récord en el mundo, ya que ninguna otra conductora ha logrado estar al frente de un programa de televisión por más de cinco décadas. Y ella, que debutó con sus tradicionales almuerzos el 3 de junio de 1968 (primero fue Almorzando con las Estrellas y después, Almorzando con Mirtha Legrand), no sólo sigue vigente sino que también es considerada como una de las personas más influyentes de la Argentina.Sin ir más lejos, la diva ya tiene fecha de regreso para volver con su programa el próximo 7 de marzo. Y todos están pendientes por ver si, finalmente, invitará o no a su mesa al actual Presidente de la República, Alberto Fernández. Porque, sin dudas, son muchos los periodistas que quieren entrevistar al primer mandatario. Pero las preguntas y el desparpajo de Mirtha son, siempre, imperdibles.La Chiqui sabe, obviamente, que su sorprendente permanencia genera todo tipo de comentarios. Y, en tiempos de redes sociales, una incontable cantidad de memes... “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha”, decía en tono de broma su amigo Carlos Rotemberg. Y esto, de una u otra forma, se replicaba en toda la sociedad argentina. Pero ella, desde hace unos años, decidió reírse también de este tipo de chicanas.En 2018, con motivo de la conmemoración de la Revolución de Mayo, Mirtha había asegurado jocosa en su programa: “Les juro que yo no estuve”. Y algo similar había dicho un año antes, al hablar del 143 aniversario de la creación de la ciudad de Mar del Plata. Aunque si reconoció que estuvo presente en la inauguración del obelisco, que tuvo lugar en 1936. “¿Sabés que yo se lo cuento a mi hija y no me cree? Me dice que no es posible”, le contó la diva a Santiago Del Moro durante uno de sus almuerzos.La primera vez que la diva se vio obligada a confesar abiertamente su edad fue en 2017, para su cumpleaños número 90. “Es un número redondo...Y lo odio, lo detesto”, había dicho cuando se estaba por acercar la fecha. Pero, llegado el día, no tuvo problema en contar cuántos años tenía. “Se rompió ese secreto maravilloso que teníamos”, dijo entonces risueña, en un día plagado de emociones. Y, desde entonces, dejó de hacerse mala sangre cuando algún malintencionado intentaba molestarla con ese tema.¿La clave de su bienestar? “Estar actualizada, trabajar, no quedarse todo el día acostada en la cama, salir, interesarse por todo, ser bondadoso, ser generoso y, sobre todo, manejar el cerebro. Porque lo primero que se deteriora es el cerebro”, explica Mirtha. Y eso es, exactamente, lo que ella hace a diario.Este verano, por ejemplo, la diva no tuvo la oportunidad de hacer su programa desde Mar del Plata, ya que las autoridades de El Trece acusaron problemas presupuestarios. Sin embargo, lejos de quedarse en su casa, viajó a la Feliz para participar de distintos eventos a los que había sido invitada y, de paso, aprovechó para ir a ver las obras de teatro más importantes que se están presentando esta temporada. O sea que, en definitiva, pese a no estar trabajando se mantuvo tan activa como siempre.“Yo les di mi vida”, no se cansa de repetir Mirtha cada vez que habla con su público. Y es verdad. Porque aunque se casó con el recordado Daniel Tinayre, tuvo a sus hijos Daniel (fallecido) y Marcela y es abuela de tres nietos, Juanita, Nacho y Rocco, y bisabuela de Ambar y Alí, su prioridad siempre fue su carrera. Y aunque a veces se lamenta de no haberle dedicado más tiempo a su familia, está claro que su vocación era demasiado fuerte y que, aunque cuando ella llegó al mundo todavía no existía, ella nació para estar en la televisión.