El ex presidente de la Comuna de Ataliva, Fabio Sánchez ya está a cargo del Distrito 7 con sede en Santa Fe de Vialidad Nacional y tiene como tarea el control de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. En ese sentido, el atalivense debe efectuar el seguimiento de la obra de transformación de la Ruta 34 en autopista en el tramo que va de Rafaela a Sunchales.Pero, al igual que la mayoría de los funcionarios que asumieron en las distintas secretarías de la provincia, se encontró con que los recursos económicos son escasos, y esto trae las primeras complicaciones dentro de la gestión inicial. "Los recursos no alcanzan, como pasa en todos los lugares y tenemos muchas zonas deterioradas que hay que estar arreglando o bacheando, y que no se tienen los recursos necesarios para poder hacerlos. Desde hace mucho tiempo a esta parte venimos cada vez a menos en cuanto a reparación de distintas rutas y hoy hay lugares donde es insostenible la situación, como por ejemplo la zona de Cañada de Gómez o la vieja ruta 9, donde hay que tomar alguna iniciativa para llevar adelante y poder solucionar esta situación. Hay que remarcar que los distintos pueblos ya han iniciado acciones judiciales contra Vialidad", explicó en primera instancia Sánchez, que dijo estar "muy contento por el lugar que me han otorgado. Uno siempre trabajó para poder estar siempre un escalón más arriba de lo que estaba en la Comuna de Ataliva. Vamos a asumir con mucha responsabilidad para poder llevar adelante las distintas situaciones que tenemos en nuestra provincia sobre rutas nacionales", explicó.Recordemos que la designación se conoció una semana después de la visita del ministro de Obras Públicas a la provincia, Gabriel Katopodis, para firmar con el gobernador, Omar Perotti, un compromiso federal para la ejecución de proyectos de infraestructura."Con nuestro personal se va a ir informando a Buenos Aires cómo está el avance de obras", expresó Sánchez, que en estos días ya mantuvo una reunión con los encargados de la empresa que construye la autopista que va desde Angélica a Sunchales. Además estuvo con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien llegó a Santa Fe para reunirse con el gobernador Omar Perotti. Es decir que Sánchez ya se encuentra en permanente vínculo con las autoridades más destacadas de su sector. Sobre la 34 dijo que "sabemos todos los inconvenientes que hemos tenido últimamente con accidentes en el transcurrir de este tiempo con esa ruta. Sabemos que hubo cambios de gobierno, que hubo cambios de proyectos también ya que estaba la idea de hacer la autovía y que fue pasado a autopista, lo que demoró toda la situación. Creemos que en el transcurrir de estos meses va a haber una aceleración para que esto empiece a tomar más ritmo", dijo Sánchez y marcó que "como distrito Santa Fe tenemos toda la órbita de rutas nacionales, estén concesionadas o no, el distrito número 7 de la provincia que está a cargo de controlar rutas que estén concesionadas. Vamos a tener todo el personal para hacer las recorridas, las conservaciones o los arreglos pertinentes de obras, los proyectos para obras pequeñas. Acá no se hacen proyectos grandes, como para autopistas o todo ese tipo de cosas, que se hacen en Buenos Aires", expresó.Sobre la Ruta 11, una calzada que se ha mostrado muy polémica en este último tiempo, por sus reparaciones y por el conflicto que hay con algunos trabajadores, destacó que "se ha comenzado a trabajar donde hay distintos proyectos como para comenzar a trabajar y solucionar. Todo está supeditado al presupuesto, ya que sabemos muy bien que en los últimos meses no se contaba con presupuesto para hacer lo más mínimo en las rutas", adelantó.A modo de cierre, Sánchez argumentó que "Vialidad hace el control de lo que realiza el concesionario sobre la ruta concesionada y certificación de los trabajos. Vialidad controla y paga de acuerdo a lo que certifica y el corredor vial recauda y le da el dinero. Hay distintas modalidades y hay lugares donde el concesionario se hace cargo de lo que es la reparación menor en distintos lugares. Y en Vialidad hace los controles" , concluyó.