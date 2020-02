Proponen medidas para proteger a las agencias de turismo pymes

Diputados nacionales de la UCR mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la AFIP a los fines de proponer medidas que protejan a las agencias de turismo pymes de todo el país, frente al perjuicio que ha producido la falta de claridad en la implementación del Impuesto PAIS.Puntualmente, se sugirió que el tributo se aplique sobre el monto que efectivamente se gira al exterior y no sobre la totalidad de los componentes que integran la tarifa y que el agente de percepción sea quien realiza ese giro de divisas al extranjero, esto es: las entidades financieras o bien los operadores mayoristas, en la gran mayor parte de los casos.De ese modo se busca que el tributo no atrape al conjunto de la actividad, y exceptúe lo que no compromete uso de divisas ni giros al exterior y traiga un poco de alivio al sector que se encuentra al límite y que ya está tiene en riesgo muchas fuentes de trabajo.Del encuentro participaron los legisladores santafesinos Juan Martín y Ximena García, y la mendocina Jimena Latorre quienes fueron recibidos por el subdirector general de Coordinación Técnico Jurídica de AFIP, Juan Capello; el subdirector general Asuntos Jurídicos, Guillermo Sorrentino; y la subdirectora general de Servicio al Contribuyente, Patricia Vaca Narvaja.Vale señalar que la decisión intempestiva de crear el Impuesto PAIS y la falta de precisiones normativas para la aplicación del tributo, que establece sobrecargos del 30%, han paralizado las operaciones, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Así lo advirtieron en su momento las agencias de viajes y turismo nucleadas en la Asociación de Agencias de Viajes y Pymes Argentinas (AVAECE), en una reunión mantenida en enero con diputados radicales, que establecieron una agenda de trabajo para buscar soluciones.APLICACIÓN DEL IMPUESTOLa reunión del pasado miércoles fue parte de esa agenda de trabajo, que incluye también un pedido de audiencia al ministro de Turismo Matías Lammens, que no ha sido respondida aún y que es fruto de la conversación que venimos manteniendo con miles de agencias a lo largo y a lo ancho del país y que trasladan su profunda preocupación por el estado de situación del sector.Tras el encuentro en la AFIP, el diputado Juan Martín, explicó: “Trasladamos lo que venimos dialogando con agencias de turismo pymes de todo el país respecto de la situación difícil que están atravesando a partir de la implementación del Impuesto PAÍS, desde diciembre pasado”. “Son momentos de dificultades en los que tenemos que buscar soluciones. Por eso -puntualizó- vinimos a traerles algunas alternativas que surgieron justamente de la charla con las pequeñas empresas. Las autoridades se comprometieron a evaluarlas y brindarnos una respuesta”, informó el diputado santafesino.“Propusimos que la base sobre la cual se calcula la percepción del impuesto sea justamente el monto que se gira al exterior por parte de las pequeñas empresas y los mayoristas. Y que precisamente el agente de percepción sea quien tiene la responsabilidad de hacer ese giro al exterior. El tributo, entonces, se aplicaría con las divisas que efectivamente salen fuera del país y no con el resto de los componentes de la tarifa, que son costos que se afrontan con el esfuerzo que hacen las agencias del interior del país todos los días y que nada tienen que ver con la salida de divisas del país”, señaló Juan Martín.Entre las sugerencias presentadas a la AFIP, la UCR propuso que el tributo "se aplique sobre el monto que efectivamente se gira al exterior y no sobre la totalidad de los componentes que integran la tarifa", además de que "el agente de percepción sea quien realiza ese giro de divisas al extranjero", en referencia a "las entidades financieras o bien los operadores mayoristas, en la gran mayor parte de los casos"."De ese modo se busca que el tributo no atrape al conjunto de la actividad, y exceptúe lo que no compromete uso de divisas ni giros al exterior y traiga un poco de alivio al sector que se encuentra al límite y que ya está tiene en riesgo muchas fuentes de trabajo", añadieron los legisladores.El diputado se mostró confiado en que habrá buenos resultados. “Los funcionarios de AFIP quedaron en evaluar las alternativas y comunicarnos prontamente sus definiciones. Confiamos, por lo tanto, en que ha sido fructífero el encuentro”, concluyó el legislador.EN PICADALos gastos en viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta de crédito en dólares alcanzaron durante enero los US$ 312 millones, el monto más bajo desde diciembre de 2011, afectados por el recargo del 30% implementado con el impuesto PAIS, informó hoy el Banco Central.Asimismo, apenas 600.000 "personas humanas" compraron dólares en el mercado cambiario -unos 2 millones menos que el mes anterior- por un total de US$ 92 millones, US$ 370 millones menos que diciembre.Los datos figuran en el informe de "Operaciones en el Mercado de Cambios y el Balance Cambiario" de enero que publicó el BCRA en el que sostuvo que este efecto "podría asociarse al impacto de la implementación del impuesto previsto en la ley PAIS".En el informe también se detalló que la cuenta de "Servicios", que incluye los gastos con tarjeta de crédito viajes y pasajes, tuvo un déficit total de US$ 25, un 96% menor el de enero de 2019, de US$ 676 millones.