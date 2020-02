Unión recibe a Central Córdoba

SANTA FE, 24 (NA) -- Central Córdoba de Santiago del Estero buscará hoy los tres puntos que lo ayuden a alejarse de los puestos de descenso de la Superliga cuando visite a un eufórico Unión de Santa Fe, por la vigésimo primera fecha del certamen.El encuentro se disputará a las 21:45 en el estadio "15 de Abril", con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación en directo de Fox Sports Premium.Más allá de Unión viene de eliminar en Brasil a Atlético Mineiro de la Copa Sudamericana, no es bueno su andar en la Superliga: ganó apenas 6 partidos sobre 20 que lleva jugados en la Superliga y perdió en 9 ocasiones, pero lo mas preocupante es que sumó tres derrotas seguidas (Estudiantes, River y Patronato) que lo alejaron de los puestos de copas internacionales.En esta ocasión recibirá a un necesitado Central Córdoba, que a pesar de ser goleado como local ante Boca, buscará hacerse fuerte en Santa Fe y sumar puntos.Respecto del equipo que perdió 2-0 en Brasil, pero que logró el pase a la siguiente ronda de la Sudamericana (en la ida había goleado 3-0), Walter Bou, quien recibió dos fecha de suspensión, será reemplazado por Nicolás Mazzola.En tanto, Franco Troyansky ingresará por Federico Milo, ya que el entrenador, Leonardo Madelón, cambiaría el esquema de juego para volver a jugar con dos delanteros y así poner en cancha un 4-4-2.El resto del equipo iría sin modificaciones, ya que los futbolistas le pidieron al DT jugar igual.Este lunes también jugarán, 19:40hs Defensa y Justicia vs Rosario Central, 21:45hs Talleres de Córdoba vs Huracán.Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Javier Méndez, Jalil Elías, Gabriel Carabajal; Franco Troyansky y Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani, Jonathan Bay; Franco Cristaldo, Cristian Vega, Juan Galeano, Lisandro Alzugaray; Gervasio Núñez y Nicolás Miracco. DT: Gustavo Coleoni.