Unión de Sunchales logró otro gran triunfo

Hace una semana le había ganado a Boca Unidos de Corrientes de visitante. En la tarde-noche de la víspera Unión de Sunchales pudo con un equipo vecino de los correntinos, Chaco For Ever, que llegaba en el segundo puesto de la Zona A y al que derrotó por 2 a 0 como local en un partido muy particular, ya que el Bicho Verde desperdició dos penales, en el marco de la vigésima fecha de la Zona A del Federal A. De esta manera, el elenco conducido por Marcelo Milanese se ilusiona con seguir peleando en los puestos de clasificación.Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo. A los 11' Matías Zbrun fue el encargado de ejecutar el primer intento desde los 12 pasos, pero el arquero visitante Canuto le detuvo el remate.Pocos minutos después, a los 18', tras ser derribado Gustavo Mathier en el área llegó la segunda oportunidad de la pena máxima para el Bicho Verde sancionada por Federico Guaymas Tornero. La responsabilidad esta vez recayó en Adrian Rodriguez, pero su remato se fue muy alto.No era descabellado suponer que tras estas dos chances inmejorables que se malograron, bajaría el ritmo de búsqueda del arco rival por parte de Unión, pero no fue así. Aún con la jerarquía del rival que estuvo enfrente, que no pudo demostrarlo por el buen partido realizado por el local.De tanto buscar, llegó el premio a los 41' cuando el rafaelino Matías Valdivia se hizo fuerte en la lucha por la pelota en las inmediaciones del área y con un fuerte remate pudo vulnerar a Canuto.Chaco buscó como pudo la paridad, pero sin tiempo ni ideas, y cuando se jugaba el quinto minuto de descuento Diego López le ganó a su marcador y con otro potente disparo puso el 2-0 definitivo, que le abre un buen panorama a la escuadra albiverde, ya que ha quedado con 27 unidades, a un punto del sexto, Sp. Las Parejas.OTROS RESULTADOSGimnasia de Concepción del Uruguay 0 - Douglas Haig 0; Juventud de Gualeguaychú 1 - Sp. Las Parejas 0 y Sarmiento de Resistencia 1 - San Martín de Formosa 0.Guemes 32 puntos; Chaco For Ever y Douglas Haig 30; Sarmiento 29.En la próxima fecha, Unión estará visitando a Crucero del Norte en Guarupá, Misiones.