Presos por abandonar y matar a su pequeño hijo

Una pareja integrada por una mujer de 26 años cuyas iniciales son EDL y por un hombre de 42 años cuyas iniciales son CDV quedó en prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación que encabeza el fiscal Juan Sebastián MarichalLa medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Gon, en función del acuerdo al que arribaron el fiscal del MPA y la Defensa de los dos imputados en una audiencia llevada a cabo el sábado en los tribunales de la ciudad cabecera del departamento General Obligado.Durante los 60 días, Marichal continuará la investigación y los otros tres menores –hermanos de la víctima– deberán ser entrevistados por especialistas en Cámara Gesell.Antes de definir la prisión preventiva de las dos personas investigadas, el fiscal Marichal realizó las imputaciones.A la progenitora de la víctima le atribuyó dos hechos ilícitos. Por uno de ellos le endilgó la autoría de abandono de persona doblemente agravado (por resultado de muerte y por haber sido cometido por la madre contra su hijo), en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas y por haber sido cometido en la persona de un individuo a la que se le deba respeto particular).En tanto, por el otro hecho ilícito, le imputó la autoría del delito de impedimento de contacto de menores con su padre no conviviente agravado (por tener el niño menos de 10 años).Por su parte, al hombre imputado le atribuyó la autoría de abandono de persona agravado (por resultado de muerte), en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas y por haber sido cometido en la persona de un individuo que se le debe respeto particular).En la audiencia, Marichal informó que “las víctimas son cuatro niños de entre 10 y 5 años. Tres de ellos son hijos de la mujer investigada y uno es hijo del hombre imputado”.“Uno de los hijos de la mujer murió”, remarcó el fiscal. Asimismo, hizo hincapié en que “el niño ya venía manifestando un malestar recurrente por sus condiciones de vida y, en particular, porque quería ver a su padre biológico y la madre se lo impedía”.Marichal profundizó en los sometimientos que sufrían el niño que perdió la vida, sus dos hermanos y su hermanastro. Indicó queAsimismo agregó que “vivían en condiciones de mala salubridad y era habitual que no tuvieran comida suficiente”.“Estas conductas delictivas pusieron en peligro la vida y la salud de los niños y se agravan ya que tanto la mujer como el hombre investigados detentaban una posición de garantes legales por ser los progenitores de sus respectivos hijos biológicos, y de progenitores afines respecto de los hijos biológicos de su pareja”, afirmó Marichal.El funcionario del MPA indicó que “los delitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades desde –al menos– septiembre de 2019 y hasta el jueves 6 de febrero de este año”.“A la mujer también se le atribuyó el delito de impedimento de contacto a raíz de que desde –al menos– el año 2013 y hasta el jueves 6 de febrero de este año, venía impidiendo ilegalmente el contacto del niño que murió con su padre biológico”, aclaró el fiscal.